Лечащий врач Марадоны обвинён в подделке подписей легенды футбола

Доктор Леопольдо Луке, являвшийся лечащим врачом Диего Марадоны, обвиняется в подделке подписей ушедшего из жизни легендарного игрока на некоторых важных документах.
Corriere dello Sport сообщает, что правоохранительные органы нашли документы с поддельной подписью Марадоны при обыске офиса и дома доктора Луке.
Отмечается, что факт фальсификации подтвердили после каллиграфической экспертизы.
Луке уже занесён в реестр подозреваемых в причастности к смерти Марадоны.
Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года. Официальная причина смерти — остановка сердца.
Недавно появлялась информация, согласной которой Марадона хотел, чтобы его тело было помещено в мавзолей.