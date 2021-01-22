Лечащий врач Марадоны обвинён в подделке подписей легенды футбола

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сегодня, 21:36

Доктор Леопольдо Луке, являвшийся лечащим врачом , обвиняется в подделке подписей ушедшего из жизни легендарного игрока на некоторых важных документах.

Corriere dello Sport сообщает, что правоохранительные органы нашли документы с поддельной подписью Марадоны при обыске офиса и дома доктора Луке.

Отмечается, что факт фальсификации подтвердили после каллиграфической экспертизы.

Луке уже занесён в реестр подозреваемых в причастности к смерти Марадоны.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года. Официальная причина смерти — остановка сердца.

Недавно появлялась информация, согласной которой Марадона хотел, чтобы его тело было помещено в мавзолей.