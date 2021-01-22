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«Барселона» отказывается выплачивать компенсацию Сетьену

сегодня, 20:16

«Барселона» по-прежнему не договорилась с бывшим главным тренером команды Кике Сетьеном по компенсации за увольнение.

Cadena Ser сообщает, что стороны будут решать этот вопрос в суде. По информации источника, в каталонском клубе утверждают, что у испанского специалиста отсутствовала должная квалификация для работы с «Барселоной».

Также «Барса» обвиняет Сетьена в невыполнении обещаний, которые он давал при назначении.

Напомним, что Сетьен был уволен в августе прошлого года после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 20:36
Так и не понял, кто кого обманул ?
particular
particular
сегодня в 20:36
Квалификация... Обещания... Какие-то несуразные претензии...
В суде адвокаты Сетьена поглумятся вдоволь, а судья довершит разгром...
Ozabot
Ozabot
сегодня в 20:27
То есть, если бы команда добилась успехов, то никто бы к нему не прикопался за квалификацию? Ну, как бы риски. Их же надо просчитывать, когда нанимаешь человека на работу. Тому же Бартомеу небось сполна бонусы и увольнительные загрузили.
Китайская подделка
Китайская подделка
сегодня в 20:26
    DEIVID_Rivera
    DEIVID_Rivera
    сегодня в 20:24
    Куда вы, с..., смотрели когда подписывали с ним контракт? Кто виноват, что взяли на работу тренера несоответствующего уровня?
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 20:24
    Позиции Барселоны вряд ли очень сильные.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 20:24
    Эх....опять прокол юристов...:)))
    DEIVID_Rivera
    DEIVID_Rivera
    сегодня в 20:22
    Ну если есть обязательства по выплате заверенные документом, то выплачивайте компенсацию. Обещания ничего не значат, надо было в контракт ставить цели которые должны быть достигнуты, в случае не выполнения никакой неустойки соответственно. А так Сетьен абсолютно прав, есть договор - вот и платите по нему.
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 20:20
    Больше чем клуб.....Аферюги!:)
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 20:19, ред.
    Как в старые добрые времена без бумажки ты ка....а. Где логика если у испанского специалиста отсутствовала должная квалификация для работы с «Барселоной», то зачем нужно было ему доверять команду. 
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