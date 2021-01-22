«Барселона» отказывается выплачивать компенсацию Сетьену

«Барселона» по-прежнему не договорилась с бывшим главным тренером команды Кике Сетьеном по компенсации за увольнение.
Cadena Ser сообщает, что стороны будут решать этот вопрос в суде. По информации источника, в каталонском клубе утверждают, что у испанского специалиста отсутствовала должная квалификация для работы с «Барселоной».
Также «Барса» обвиняет Сетьена в невыполнении обещаний, которые он давал при назначении.
Напомним, что Сетьен был уволен в августе прошлого года после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
В суде адвокаты Сетьена поглумятся вдоволь, а судья довершит разгром...
В суде адвокаты Сетьена поглумятся вдоволь, а судья довершит разгром...