Роджерс может сменить Лэмпарда в «Челси»

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24 января 2021, 09:23

Главный тренер «Лестера» может возглавить «Челси», об этом сообщает источник.

47-летний специалист является одним из кандидатов, кто может возглавить лондонский клуб, если уйдет .

Роджерс уже работал тренером академии «Челси» с 2004 по 2008 год.