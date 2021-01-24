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Роджерс может сменить Лэмпарда в «Челси»

24 января 2021, 09:23

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс может возглавить «Челси», об этом сообщает источник.

47-летний специалист является одним из кандидатов, кто может возглавить лондонский клуб, если уйдет Фрэнк Лэмпард.

Роджерс уже работал тренером академии «Челси» с 2004 по 2008 год.

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Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
24 января в 12:20
Посреди сезона кинуть Лестер - как-то гнусно
dimagas2
dimagas2 ответ Foxes (раскрыть)
24 января в 11:49
Очень даже вероятно,но правда скорее всего летом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 января в 10:04
У тренеров такая же судьба, как и у футболистов. Дал результат - переманивают в клуб посолиднее или побогаче. Выдал неудачную серию, есть риск получить пинча под зад.
И возвращаются они не по разу в клубы, пытаясь что то доказать.
Такова футбольная жизнь, со своими устоями и порядками...
drug01
drug01
24 января в 10:02
Пора делать иначе будет поздно
Comentarios
Comentarios
24 января в 09:46
Если менять тренера , то может тен Хага тогда. С Аяксом у него неплохо идет дело.. да и стили чем то схожи с Челси
Foxes
Foxes
24 января в 09:44
Не быть этому!
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