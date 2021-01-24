Роджерс может сменить Лэмпарда в «Челси»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс может возглавить «Челси», об этом сообщает источник.
47-летний специалист является одним из кандидатов, кто может возглавить лондонский клуб, если уйдет Фрэнк Лэмпард.
Роджерс уже работал тренером академии «Челси» с 2004 по 2008 год.
И возвращаются они не по разу в клубы, пытаясь что то доказать.
Такова футбольная жизнь, со своими устоями и порядками...
И возвращаются они не по разу в клубы, пытаясь что то доказать.
Такова футбольная жизнь, со своими устоями и порядками...