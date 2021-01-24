«Аякс» хотел подписать Луку Йовича, но форвард выбрал «Айнтрахт»

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24 января 2021, 12:22

По данным СМИ , нападающий «Реала» мог перейти в «Аякс».

Нидерландский клуб собирался подписать форварда мадридской команды в январе.

Однако сам футболист решил перейти в «Айнтрахт» на правах аренды.