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«Аякс» хотел подписать Луку Йовича, но форвард выбрал «Айнтрахт»

24 января 2021, 12:22

По данным СМИ, нападающий «Реала» Лука Йович мог перейти в «Аякс».

Нидерландский клуб собирался подписать форварда мадридской команды в январе.

Однако сам футболист решил перейти в «Айнтрахт» на правах аренды.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
24 января в 13:13
Игрок всё сделал правильно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 января в 12:33
И Лука был абсолютно прав! Статистика в "Реале" - за - 1 014 мин - 2 гола,
за прошедший период времени в "Айнтрахте" за 76 минут - 3 гола. Вот что значит выбрать свою команду. Возможно в "Аяксе" Йович тоже бы разыгрался, но на адаптацию в "Айнтрахте" времени вообще потрачено не было.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 января в 12:26
Аякс лучше!
shlomo
shlomo
24 января в 12:24
Ну игрок сам знает, что ему лучше....
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