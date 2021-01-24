«Аякс» хотел подписать Луку Йовича, но форвард выбрал «Айнтрахт»

По данным СМИ, нападающий «Реала» Лука Йович мог перейти в «Аякс».
Нидерландский клуб собирался подписать форварда мадридской команды в январе.
Однако сам футболист решил перейти в «Айнтрахт» на правах аренды.
По данным СМИ, нападающий «Реала» Лука Йович мог перейти в «Аякс».
Нидерландский клуб собирался подписать форварда мадридской команды в январе.
Однако сам футболист решил перейти в «Айнтрахт» на правах аренды.
за прошедший период времени в "Айнтрахте" за 76 минут - 3 гола. Вот что значит выбрать свою команду. Возможно в "Аяксе" Йович тоже бы разыгрался, но на адаптацию в "Айнтрахте" времени вообще потрачено не было.
за прошедший период времени в "Айнтрахте" за 76 минут - 3 гола. Вот что значит выбрать свою команду. Возможно в "Аяксе" Йович тоже бы разыгрался, но на адаптацию в "Айнтрахте" времени вообще потрачено не было.