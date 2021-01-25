Гиггз: «Бруну нужны трофеи, чтобы приблизиться к величию Кантона»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз сравнил хавбека манкунианцев Бруну Фернандеша с экс-полузащитником команды Эриком Кантона.
Конечно, сходство есть – оба пенальтисты, забивающие и делающие ассисты, у них одна позиция.
Результаты МЮ изменились с тех пор, как Бруну пришел в клуб. Он поднял уровень команды. Однако Эрик выиграл три или четыре чемпионата Англии и Кубок Англии – это показатель.
Это непросто, потому что [у команды] есть качество, но нет обилия трофеев. Как только Бруну достигнет этого, тогда можно будет поговорить о нем и таких игроках, как Кантона.
Ранее на эту же тему высказался бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Инс.