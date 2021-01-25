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Гиггз: «Бруну нужны трофеи, чтобы приблизиться к величию Кантона»

25 января 2021, 15:26

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз сравнил хавбека манкунианцев Бруну Фернандеша с экс-полузащитником команды Эриком Кантона.

Конечно, сходство есть – оба пенальтисты, забивающие и делающие ассисты, у них одна позиция.

Результаты МЮ изменились с тех пор, как Бруну пришел в клуб. Он поднял уровень команды. Однако Эрик выиграл три или четыре чемпионата Англии и Кубок Англии – это показатель.

Это непросто, потому что [у команды] есть качество, но нет обилия трофеев. Как только Бруну достигнет этого, тогда можно будет поговорить о нем и таких игроках, как Кантона.

Ранее на эту же тему высказался бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Инс.

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ЮЗИК
ЮЗИК
25 января в 21:17
Кантона играл в эпоху САФа, сейчас МЮ только пытается
hoper
hoper ответ КЭТиК (раскрыть)
25 января в 20:59
сик транзит глория мунди
League1
League1
25 января в 20:04
Не на Кантону надо равняться, ему нужно стремится достичь уровня Роналду.
КЭТиК
КЭТиК
25 января в 17:48, ред.
Кантону уже все забыли, и Фернандеша тоже забудут.
allemz
allemz
25 января в 17:01
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    25 января в 16:59
    Рано с легендами сравнивать
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    25 января в 16:25
    Вчера он знатно порешал. Но пока не надо ни с кем сравнивать.
    shlomo
    shlomo
    25 января в 15:36
    Ну если это замечает не один человек, значит так оно и есть...
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