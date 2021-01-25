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Линекер — об увольнении Лэмпарда: «Совершенно нелепое решение»

25 января 2021, 13:59

Бывший английский футболист Гари Линекер прокомментировал решение уволить главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда.

Говорят, что Лэмпарда уволят сегодня. Совершенно нелепое решение, принятое после первой же неудачной серии. С самого начала было очевидно, что ему понадобится время, так как в клуб пришло много новичков. Сила в терпении – в футболе это редко понимают. В руководстве «Челси» ничему не учатся.

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112910415
112910415
27 января в 07:29
терпели достаточно долго ..
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
25 января в 16:30
Полностью поддерживаю Линекера.
dzvinka
dzvinka
25 января в 15:06, ред.
всмысле ничему не учатся - это руководство Челси самое успешное за всю историю этого клуба. Гари надо заткнуться и засунуть свое мнение себе в ж**пу. Клуб потратил почти 300 лямов, а в итоге тренер не может заиграть этих самых новичков, не знает куда вообще поставить Хаверца купленного за 80, Вернер не забивает купленный за 80... команда плывет и играет порой непонятно во что. Кто будет ждать, и чего собственно ждать? Что-то проклевывалось в последних матчах? - нет.

Как написал кто-то в комментариях на одном украинском портале... в свое время Лэмпс, Терри и Дрогба успешно слили Боаша... молодого тренера Боаша... потом были сливы Моуринье... этот клуб вообще с традициями сливов тренеров, и сеялось это тем же самым строптивым Лэмпсом. Не ясно имеет ли место быть такаи ситуация сейчас... но какое-то нежелание играков играть присутствует, так что некий символизм присутствует.
ЮЗИК
ЮЗИК
25 января в 14:53
Полностью согласен, мало времени дали
ДСА
ДСА
25 января в 14:01
Всё к этому и шло, так как результаты падали.
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