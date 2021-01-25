Линекер — об увольнении Лэмпарда: «Совершенно нелепое решение»

Бывший английский футболист Гари Линекер прокомментировал решение уволить главного тренера «Челси» .

Говорят, что Лэмпарда уволят сегодня. Совершенно нелепое решение, принятое после первой же неудачной серии. С самого начала было очевидно, что ему понадобится время, так как в клуб пришло много новичков. Сила в терпении – в футболе это редко понимают. В руководстве «Челси» ничему не учатся.