Линекер — об увольнении Лэмпарда: «Совершенно нелепое решение»

Бывший английский футболист Гари Линекер прокомментировал решение уволить главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда.
Говорят, что Лэмпарда уволят сегодня. Совершенно нелепое решение, принятое после первой же неудачной серии. С самого начала было очевидно, что ему понадобится время, так как в клуб пришло много новичков. Сила в терпении – в футболе это редко понимают. В руководстве «Челси» ничему не учатся.
Как написал кто-то в комментариях на одном украинском портале... в свое время Лэмпс, Терри и Дрогба успешно слили Боаша... молодого тренера Боаша... потом были сливы Моуринье... этот клуб вообще с традициями сливов тренеров, и сеялось это тем же самым строптивым Лэмпсом. Не ясно имеет ли место быть такаи ситуация сейчас... но какое-то нежелание играков играть присутствует, так что некий символизм присутствует.
Как написал кто-то в комментариях на одном украинском портале... в свое время Лэмпс, Терри и Дрогба успешно слили Боаша... молодого тренера Боаша... потом были сливы Моуринье... этот клуб вообще с традициями сливов тренеров, и сеялось это тем же самым строптивым Лэмпсом. Не ясно имеет ли место быть такаи ситуация сейчас... но какое-то нежелание играков играть присутствует, так что некий символизм присутствует.