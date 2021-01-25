Абрамович — об увольнении Лэмпарда: «Это было очень трудное решение»

Владелец «Челси» Роман Абрамович прокомментировал увольнение с поста главного тренера команды.

Это было очень трудное решение для клуба, не в последнюю очередь потому, что у меня прекрасные личные отношения с Фрэнком. Я отношусь к нему с большим уважением.

Он очень порядочный человек, обладает высочайшей трудовой этикой. Однако в нынешних условиях мы считаем, что необходимо сменить тренеров.

От имени всего клуба я лично хотел бы поблагодарить Фрэнка за его работу в качестве главного тренера и пожелать ему всяческих успехов в будущем. Он — важная икона этого великого клуба, и его статус здесь останется неизменным. На «Стэмфорд Бридж» его всегда будут тепло приветствовать.