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Абрамович — об увольнении Лэмпарда: «Это было очень трудное решение»

25 января 2021, 14:44

Владелец «Челси» Роман Абрамович прокомментировал увольнение Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера команды.

Это было очень трудное решение для клуба, не в последнюю очередь потому, что у меня прекрасные личные отношения с Фрэнком. Я отношусь к нему с большим уважением.

Он очень порядочный человек, обладает высочайшей трудовой этикой. Однако в нынешних условиях мы считаем, что необходимо сменить тренеров.

От имени всего клуба я лично хотел бы поблагодарить Фрэнка за его работу в качестве главного тренера и пожелать ему всяческих успехов в будущем. Он — важная икона этого великого клуба, и его статус здесь останется неизменным. На «Стэмфорд Бридж» его всегда будут тепло приветствовать.

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Все комментарии
112910415
112910415
27 января в 07:35
многие думали, что это случится ещё раньше ..
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
25 января в 16:44
Б- бизнесмен.
Tostao
Tostao ответ shlomo (раскрыть)
25 января в 16:21
Эта летучая фраза принадлежит Черномырдину, бывшему премьер-министру, а не как не к школе.
Бубнин
Бубнин
25 января в 15:11
В "Челси" вспомнили, что давненько тренера не меняли. Фрэнк и так подзадержался.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 января в 15:06
Абрамович относится к той когорте людей, который прежде всего являются бизнесменами, требующими результат без лишних проволочек. И вкладывая в проект большие деньги (покупка Хаверца, Вернера и т.д.) он требует прежде всего соответствующей отдачи. А если результата нет - он принимает соответствующе меры. Поэтому с этой точки зрения все его действия являются оправданными. А Лэмпард обязательно найдет свою команду с соответствующими амбициями и возможностями. Как Стивен Джеррард с "Глазго Рейнджерс".
Ironigor
Ironigor
25 января в 14:59
Всё правильно сказано !!! Для такого клуба как Челси нет времени и лишних денег на эксперименты !!! А Лемпарду удачи в дальнейшем !!!
STVA 1
STVA 1
25 января в 14:50
Поторопился Рома пожалуй!
shlomo
shlomo
25 января в 14:47
Все как учили в школе....хотели как лучше, получили как...
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