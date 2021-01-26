Лэмпард прокомментировал увольнение из «Челси»

Бывший главный тренер «Челси» на своей странице в инстаграме прокомментировал отставку с поста наставника лондонской команды.

Для меня было огромной честью и привилегией возглавлять «Челси». Этот клуб был частью моей жизни на протяжении многих лет. В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить болельщиков за невероятную поддержку, которую они оказывали мне на протяжении последних полутора лет. Надеюсь, они знают, какое это имеет значение для меня. Когда я принял предложение, то понимал, какие трудности могут возникнуть при работе на этом посту.

Я испытываю гордость от того, чего мы достигли. Я горжусь игроками академии, сделавшими первые шаги в основной команде. Они — будущее «Челси». Досадно, что в этом сезоне я не имел времени, чтобы добиться с командой продвижения вперёд и вывести её на новый уровень.

Хочу поблагодарить господина Абрамовича, совет директоров, игроков, тренерский штаб и всех в «Челси» за тяжёлую работу и самоотверженность, особенно в эти беспрецедентные и непростые времена. Я желаю команде и клубу успехов в будущем.