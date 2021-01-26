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Лэмпард прокомментировал увольнение из «Челси»

26 января 2021, 09:08

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард на своей странице в инстаграме прокомментировал отставку с поста наставника лондонской команды.

Для меня было огромной честью и привилегией возглавлять «Челси». Этот клуб был частью моей жизни на протяжении многих лет. В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить болельщиков за невероятную поддержку, которую они оказывали мне на протяжении последних полутора лет. Надеюсь, они знают, какое это имеет значение для меня. Когда я принял предложение, то понимал, какие трудности могут возникнуть при работе на этом посту.

Я испытываю гордость от того, чего мы достигли. Я горжусь игроками академии, сделавшими первые шаги в основной команде. Они — будущее «Челси». Досадно, что в этом сезоне я не имел времени, чтобы добиться с командой продвижения вперёд и вывести её на новый уровень.

Хочу поблагодарить господина Абрамовича, совет директоров, игроков, тренерский штаб и всех в «Челси» за тяжёлую работу и самоотверженность, особенно в эти беспрецедентные и непростые времена. Я желаю команде и клубу успехов в будущем.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Гриша Гриша (раскрыть)
27 января в 08:49
Вашему ноунейму Пирло до Лэмпса,как от Третьего Рима в город всех дорог. Юве в АПЛе с такой игрой была бы в зоне вылета по соседству с Шефилдом и то благодаря Роналду и Кьезе,так бы ниже Клинков. Лэмпс это Легенда Челси,а Пирло просто кочевник.да и как игрок был посредственный,а тренер - не состоявшийся. В следующем сезоне(если не раньше) будет подыскивать себе какую нибудь Палермо или Пьяченцию.
112910415
112910415
27 января в 08:48
он ещё вернётся, вот увидите !
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ dzvinka (раскрыть)
27 января в 08:46
сидел он в Дерби и не рыпался,так его же оттуда и выдернули. Но а как отказать такому случаю - это же шанс. Да и вообще отказать Роме это нонсенс,скорее Начальник Чукотки сам может указать на дверь и даже на толстый саквояж не посмотрит.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
27 января в 08:42
Красиво ушёл,без скандалов,наверное и без чемоданчика. Френка уважал и буду уважать и даже,как тренер у него в том сезоне получилось великолепно,никто не ожидал,что честно попадут в бигфо,судьи им не помогали. Ну а в этом сезоне.после таких дорогостоящих покупок и соответственно требования слишком амбициозные,а Лэмпс не смог справиться с такой ответственностью - так может быть не стоило их осуществлять. Провалы в сезоне встречаются у каждого тренера,даже более именитых Пепс, Жозе, Клопп и все они у руля,хотя португалец у Шпор держится уверенно и стабильно. Да и ясное дело, Леви не будет требовать чемпионства,понимая что это на грани фантастики,но с Жозе может быть научная фантастика,если португалец пересядет с ЛиАЗа на хотя бы Москвич.
Akatsuki72
Akatsuki72
26 января в 23:42
Спасибо за всё, Фрэнк и удачи в следующем клубе! Карьера тренера только начинается.
Rovshan Yuldashev
Rovshan Yuldashev
26 января в 21:15
Молодец ушел с честью
АМС
АМС
26 января в 18:41, ред.
После 10 туров которые были ужасними все налажили на него крест но если подумат, он хорошый тренер потому что именно он вывел на более высокий уровень таких игроков как Маунт,абрахам,джеймс . Его смысл работы было понятно, он хотел сделать игроков академии топовыми для челси чтобы они неушли на грани своей карьеры в какой нибуд реал или барселону и непредали клуб и были преданы клубу. Но руководство купила ему за200 лямов немцов и хотели результата и план лемпарда рухнул.
pomor45
pomor45 ответ particular (раскрыть)
26 января в 15:26
Реноме налицо, а опыт ещё доказать придётся.
dzvinka
dzvinka
26 января в 14:16, ред.
нет нет да и закинул леща про "я разочарован, что не имел времени, чтобы...", ох и строптивуха этот Френки, а нет чтобы пойти посидеть в шипе годиков 5 с условным Бернсли, а потом лезть на топ уровень. Нет, всем все сразу подавай.. а если нет, то кто тогда виноват? - да просто времени было недостаточно))
Гриша Гриша
Гриша Гриша
26 января в 12:55
Пустил скупую мужскую слезу😪
STVA 1
STVA 1
26 января в 12:41
Достойно сказал
cska vperiod
cska vperiod
26 января в 12:39
Судьба тренера такова.
Alhunah
Alhunah
26 января в 12:27
Гыгы господина)))))
КЭТиК
КЭТиК
26 января в 12:11
Последний месяц уже можно было готовиться к отставке.
R0100V
R0100V ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
26 января в 12:10
Лестер в своё время поровней Челси был
MaxRnD
MaxRnD
26 января в 11:50, ред.
Когда-то Рома на Альбионе тоже кому-то надоест и тогда уже уволят в санузле и его самого, как в своё время подельника Борю ...
311
311
26 января в 11:41
Теперь надо Сити потренировать!)
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
26 января в 11:14
Ну почему не было времени вывести на новый уровень. Ведь за последние пару месяцев Френк вывел Челси на новый уровень - 9-е место, такого уровня раньше не было со времен Конте, а может и Моуринье.
ilyafrom
ilyafrom
26 января в 10:57
В скором времени Френк станет тренером. Команда будет попроще, возможно, в низшей лиге
Mr_Tim
Mr_Tim
26 января в 10:43
Плохой опыт , тоже опыт! удачи в дальнейшем Фрэнки!
particular
particular
26 января в 10:15
Полученный тренерский опыт, ценнее подпорченного реноме...
berda2003
berda2003
26 января в 09:54
инаугурационная речь...
Maksat Karanov
Maksat Karanov ответ alexgurzan (раскрыть)
26 января в 09:36
Он походу игнорит всех, как я посмотрел
alexgurzan
alexgurzan ответ Maksat Karanov (раскрыть)
26 января в 09:30
Можно попросить об этом модератора в этом же теге.
Maksat Karanov
Maksat Karanov
26 января в 09:28
Ребята, подскажите пожалуйста, как аккаунт Соккер.ру удалить.
beefs
beefs
26 января в 09:18
и тебе того же, не унывай жизнь продолжается...
sihafazatron
sihafazatron
26 января в 09:11, ред.
Хорошо сказал, думаю расстались друзьями)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 января в 09:09
Не справился вот и пнули!
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