Ходжсон: «Эллардайс не связывался со мной по трансферу Бентеке»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон сообщил, что его коллега из «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс не связывался с ним по поводу возможного перехода Кристиана Бентеке. Ранее Эллардайс подтвердил свой интерес к нападающему «Пэлас», но с Ходжсоном он еще не разговаривал.
Кристиан сейчас в нашей команде, я не знал, что Сэм говорил об этом, но он не связывался со мной касательного этого вопроса. Я не совсем понимаю, с кем он имел разговор, это должен быть кто-то другой в клубе.
Также недавно сообщалось, что Эллардайс хочет видеть в «Вест Бромвиче» хавбека «Ренна» Гренье.