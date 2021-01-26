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Ходжсон: «Эллардайс не связывался со мной по трансферу Бентеке»

26 января 2021, 08:41

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон сообщил, что его коллега из «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс не связывался с ним по поводу возможного перехода Кристиана Бентеке. Ранее Эллардайс подтвердил свой интерес к нападающему «Пэлас», но с Ходжсоном он еще не разговаривал.

Кристиан сейчас в нашей команде, я не знал, что Сэм говорил об этом, но он не связывался со мной касательного этого вопроса. Я не совсем понимаю, с кем он имел разговор, это должен быть кто-то другой в клубе.

Также недавно сообщалось, что Эллардайс хочет видеть в «Вест Бромвиче» хавбека «Ренна» Гренье.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 января в 10:38
Ещё свяжутся,жди!
ДСА
ДСА
26 января в 09:53
Вест Бромвич срочно ищет усиление.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 января в 08:43
Значит кто то другой договаривался.
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