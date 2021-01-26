Фомин: «Я чем-то похож на Бускетса по антропометрии»

Полузащитник «Динамо» заявил, что ему нравится игра хавбека «Барселоны» .

Он выиграл с «Барселоной» и со сборной Испании всё, но при этом он не выделяется какими-то особыми антропометрическими данными. Он играет за счёт головы, выбора позиции и техники. Наверное, я чем-то похож на него по антропометрии, поэтому выбрал его ориентиром.

Из европейских клубов болею за «Барселону», хотя у них сейчас тяжёлый период. А так стараюсь смотреть весь европейский футбол.