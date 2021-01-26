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Фомин: «Я чем-то похож на Бускетса по антропометрии»

26 января 2021, 22:17

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин заявил, что ему нравится игра хавбека «Барселоны» Серхио Бускетса.

Он выиграл с «Барселоной» и со сборной Испании всё, но при этом он не выделяется какими-то особыми антропометрическими данными. Он играет за счёт головы, выбора позиции и техники. Наверное, я чем-то похож на него по антропометрии, поэтому выбрал его ориентиром.

Из европейских клубов болею за «Барселону», хотя у них сейчас тяжёлый период. А так стараюсь смотреть весь европейский футбол.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
27 января в 07:28
Сам себе цену набивает.
Faustello
Faustello
27 января в 02:42, ред.
Молодец Даня! Но так то эти слова Фомин ещё будучи игроком Краснодар 2 говорил, чё щас то всплыло?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 января в 22:56
Очень скромный парниша!
Leha-ha50
Leha-ha50
26 января в 22:37
Лучшие годы Бускетса прошли. Сейчас он явно не в лучших кондициях. Стал много ошибаться даже в безобидных ситуациях. Впрочем то же самое можно сказать и о большинстве других футболистах. Было одно светлое пятно - это Фати, но похоже , загнали парня, потому и сломался. А Фомину хочу пожелать успехов в дальнейшей карьере и оставаться самим собой.
Всем здоровья.
allemz
allemz
26 января в 22:32
Новый Сапогов подрастает
sv_1969
sv_1969
26 января в 22:19
Наверное лучше походить на себя!
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