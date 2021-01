Ибрагимович и Лукаку устроили потасовку во время миланского дерби

Нападающий «Милана» и форвард «Интера» вступили в перепалку во время матча 1/4 финала Кубка Италии.

После свистка на перерыв у футболистов случился конфликт. Игрокам «Интера» пришлось сдерживать Лукаку, однако Златан выглядел довольно спокойным и даже улыбался. После инцидента арбитр показал футболистам жёлтые карточки.

Zlatan and Lukaku are going at it 😳 pic.twitter.com/yMLFI72tiz