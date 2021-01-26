ГлавнаяНовости

Ибрагимович и Лукаку устроили потасовку во время миланского дерби

26 января 2021, 23:51
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович и форвард «Интера» Ромелу Лукаку вступили в перепалку во время матча 1/4 финала Кубка Италии.

После свистка на перерыв у футболистов случился конфликт. Игрокам «Интера» пришлось сдерживать Лукаку, однако Златан выглядел довольно спокойным и даже улыбался. После инцидента арбитр показал футболистам жёлтые карточки.

Все новости
«Милан» не будет наказывать Ибрагимовича после скандала с Лукаку
Вчера, 13:43 Комментарии7
Фанаты «Челси» ополчились на Рюдигера и руководство клуба
Вчера, 10:47 ФотоКомментарии16
Похоже, Златана дисквалифицируют после конфликта с Лукаку. Швед потроллил религию
27 январяВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии21
Лечащий врач Марадоны обвинён в подделке подписей легенды футбола
22 января Комментарии3
«Барселона» отказывается выплачивать компенсацию Сетьену
22 января Комментарии47
СлухиЛегионеры «Тамбова» обратились в ФИФА из-за долгов по зарплате
22 января Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 03:46
да не, получил бы кик по колену и бутсы на гвоздь можно вешать
bublikyo
bublikyo ответ kind pennywise (раскрыть)
27 января в 20:05
У Ибры тоже 100 кг и он выше, а ещё имеет черный пояс, единственное преимущество Лукаку то что он моложе
League1
League1 ответ kind pennywise (раскрыть)
27 января в 12:48
Ставь запятую, как хочешь.
Я поставил так: Если зарядит ему "швед", рухнет
Получается, что Ибрагимович его уделает.
Бот Прогнозов
Бот Прогнозов
27 января в 12:11
Внимательно посмотрел видео и никакой потасовки не увидел.
kind pennywise
kind pennywise
27 января в 12:02
Кто тут пишет, что Ибра его порвет просто дурак. Лукаку это 100 кг дури. Если зарядит ему "швед" рухнет
Старый добрый Валерон
Старый добрый Валерон
27 января в 11:28, ред.
У жирного не было ни единого шанса...он понимал что каждый шаг в сторону Ибры мог быть последним. Уверен все это время его посещала мысль "Слава Богу тут много людей и камер...не посмеет, но штаны все равно мокрые".
112910415
112910415
27 января в 11:26
и чего добился Ибра по итогу ?
abramjan
abramjan
27 января в 08:14
Вот на самом деле уже смешно читать про носатого каратиста)...весь мир знает какой он крутой но только с его собачьих слов)обычный пи...бол
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
27 января в 08:03
Ибра, как девочка, за партнерами спрятался и покрикивает что-то.
Весь героизм испарился )))
Трус
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
27 января в 08:02
Странно, понятно что играют за сопернические команды, но раньше оба играли в МЮ и вроде должны быть в нормальных отношениях.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 января в 07:58
А все нормально по другим источникам пишут была фраза типа: "Маленький ослик, иди занимайся своим чертовым вуду."
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
27 января в 07:42
У черненького не было шансов против Ибры, зря он рыпался.
cska vperiod
cska vperiod
27 января в 07:26
Златан мог замочить негра потому и был спокоен.
Caniggia
Caniggia
27 января в 07:00
Думаю, Ибра бы ушатал негра без проблем.
sv_1969
sv_1969
27 января в 06:51
Наверное это ближе подходит к Ибре в конфликте!)))
ЮЗИК
ЮЗИК
27 января в 05:37
Жаль что его сдержали,
Zloi iron
Zloi iron
27 января в 05:26
Ибра предложил ему после игры замахаться,но снежок кск у них принято,только по пи.деть может на публику)))
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
27 января в 02:38
Даже бугай Лукаку на фоне Ибры кажется мелким)
Faustello
Faustello
27 января в 02:27
Лукаку мысленно:
- Господи, держите меня, отталкивайте, держите крепче, Господи, лишь бы не подпустили. Сейчас ещё раз дернусь и больше не рисковать. Отлично, фух, Господи как страшно то!
Leha-ha50
Leha-ha50
27 января в 01:00
Это и стало главной причиной поражения Милана. По сути Ибра в проигрыше и виноват. Особо то команды не впечатлили. Интер правда и до удаления смотрелся острее, но в целом равная игра , которую Ибра и погубил. Думаю , если были расистские выкрики с его стороны , то вполне может получить и длительную дисквалификацию.
Трудная победа Интера, ждем полуфиналов.
Всем здоровья.
R0100V
R0100V
27 января в 00:46
Чёрный совсем берега попутал
STVA 1
STVA 1
27 января в 00:31
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 января в 00:23
Там походу скандал назревает, вроде Златан Лукаку с приматом сравнивал. Если так -опять раздуют......."итальянцы пишут, что Ибра назвал Лукаку маленькой обезьяной".
d_fincher
d_fincher
27 января в 00:20
Какой же Златан крутой. Тащит Милан и лещами угощает всех.
Qatar Airways
Qatar Airways
27 января в 00:10
- Я вам гол забил.
- Пошёл ты.
- И ты гол забил в финале ЛЕ в свои ворота.
- Иди ты к чёрту.
- А ты похож на шоколадку.
- Агррр!!! Да отвали ты, расист чёртов!
- Бог не может быть расистом. Я вам ещё сейчас забью.
- Аааа!!! ****** ты ****** бы ***** маму *****
- И ты сейчас забьёшь...в свои ворота.
drug01
drug01
27 января в 00:10
Это эмоции большого футбола
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
27 января в 00:05
Златан явно ему что-то такое сказал остренькое, ну как он умеет!
beefs
beefs
27 января в 00:01
они забыли что не на ринге...
ilyafrom
ilyafrom
27 января в 00:00
Он каратист, поэтому улыбается
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 января в 23:57
Для вида на публику,потолкались!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100