Ибрагимович и Лукаку устроили потасовку во время миланского дерби

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович и форвард «Интера» Ромелу Лукаку вступили в перепалку во время матча 1/4 финала Кубка Италии.
После свистка на перерыв у футболистов случился конфликт. Игрокам «Интера» пришлось сдерживать Лукаку, однако Златан выглядел довольно спокойным и даже улыбался. После инцидента арбитр показал футболистам жёлтые карточки.
Zlatan and Lukaku are going at it 😳 pic.twitter.com/yMLFI72tiz— ESPN FC (@ESPNFC) January 26, 2021
Трудная победа Интера, ждем полуфиналов.
Всем здоровья.
Трудная победа Интера, ждем полуфиналов.
Всем здоровья.