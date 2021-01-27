Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон сделал предложение своей девушке в Дубае.
Она ответила «да».
Ранее предложение своей возлюбленной сделал защитник ЦСКА Марио Фернандес.
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон сделал предложение своей девушке в Дубае.
Она ответила «да».
Ранее предложение своей возлюбленной сделал защитник ЦСКА Марио Фернандес.
Лишь бы теперь на футбол силы оставались. Рассказов, например, как женился и завёл ребенка - на год выпал из футбола и теперь бегает за Тулу.
Хенрикович, жги!
Лишь бы теперь на футбол силы оставались. Рассказов, например, как женился и завёл ребенка - на год выпал из футбола и теперь бегает за Тулу.
Хенрикович, жги!