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Джордан Ларссон сделал предложение своей девушке

27 января 2021, 00:26

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон сделал предложение своей девушке в Дубае.

Она ответила «да».

Ранее предложение своей возлюбленной сделал защитник ЦСКА Марио Фернандес.

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CSKA2012
CSKA2012 ответ Супервайзер (раскрыть)
27 января в 13:57
Конечно))
Супервайзер
Супервайзер ответ CSKA2012 (раскрыть)
27 января в 12:10
Развод дорог, но он того стоит?))
makkie
makkie
27 января в 11:15, ред.
Поздравляем, молодец!

Лишь бы теперь на футбол силы оставались. Рассказов, например, как женился и завёл ребенка - на год выпал из футбола и теперь бегает за Тулу.
Хенрикович, жги!
ЮЗИК
ЮЗИК
27 января в 07:43
Рано или поздно это бы случилось
CSKA2012
CSKA2012
27 января в 07:34
Славу Богу я развелся ещё в том году, мужики делать там нечего)
Caniggia
Caniggia
27 января в 07:24
Зачем себе уже в 23 года жизнь то ломать? Опомнись, Джордан!
SHMEL
SHMEL
27 января в 07:14
Свежайшая новость, такое впечатление, что он до сих пор в Дубае зависает.
ABir
ABir
27 января в 06:27
Девушка согласилась?
cska vperiod
cska vperiod
27 января в 05:16
    sv_1969
    sv_1969
    27 января в 05:08
    Главное потом не жалеть)))
    Faustello
    Faustello ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    27 января в 02:43
    В обед уже решил, поэтому взял кредит))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    27 января в 02:03
    А подумать???
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    27 января в 00:50
    Очень интересно, держите в курсе.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    27 января в 00:49
    Утром нашёл чей то паспорт...в пустыне...вечером решил расписаться...)))
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    27 января в 00:33
    Сейчас, как у Фернандеса - на футбол сил не останется.
    1bear
    1bear
    27 января в 00:28
    романтика,блин,но разве это новость футбола???
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