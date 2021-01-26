«Кто мы? Мясо». Ребров опубликовал фото со знаменитым турецким поваром

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26 января 2021, 11:33

Вратарь московского «Спартака» на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию с партнёрами по команде из ресторана в Дубае, который принадлежит знаменитому турецкому повару Нусрету Гёкче по прозвищу Salt Bae.

Ребров добавил в описание к снимку два хештега: #ктомымясо и #спартакмосква.

Недавно «Спартак» показал, как Ребров изменился с 2011 года.