«Кто мы? Мясо». Ребров опубликовал фото со знаменитым турецким поваром

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию с партнёрами по команде из ресторана в Дубае, который принадлежит знаменитому турецкому повару Нусрету Гёкче по прозвищу Salt Bae.
Ребров добавил в описание к снимку два хештега: #ктомымясо и #спартакмосква.
Недавно «Спартак» показал, как Ребров изменился с 2011 года.
Слабенькая нынче молодёжь у Спартака, уровень ФНЛ от силы.
Слабенькая нынче молодёжь у Спартака, уровень ФНЛ от силы.
Но можно попробовать мантру: "О, Великий Рандом, будь милостив ко мне! О, Великая сила Рандома, помоги мне")
Но можно попробовать мантру: "О, Великий Рандом, будь милостив ко мне! О, Великая сила Рандома, помоги мне")
можно мне "случайно" в феврале группу по-проще...((((
можно мне "случайно" в феврале группу по-проще...((((