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«Кто мы? Мясо». Ребров опубликовал фото со знаменитым турецким поваром

26 января 2021, 11:33

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию с партнёрами по команде из ресторана в Дубае, который принадлежит знаменитому турецкому повару Нусрету Гёкче по прозвищу Salt Bae.

Ребров добавил в описание к снимку два хештега: #ктомымясо и #спартакмосква.

Недавно «Спартак» показал, как Ребров изменился с 2011 года.

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Сп62
Сп62
26 января в 21:20
Андрей, мы тебя не забыли. Печатай дальше!
Сп62
Сп62 ответ sten312 (раскрыть)
26 января в 21:18
Это на людях не едят, а втихаря только дай.
SHMEL
SHMEL
26 января в 14:24
Турок рекламирующий свинину это нечто...
sten312
sten312
26 января в 14:21
Турки свинину не едят -грех.
killofwrathx
killofwrathx
26 января в 13:23
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ galem72 (раскрыть)
    26 января в 12:54
    Скорее, это жест "Такое мясо только в шаурму на вокзале и то после долгого маринада"))
    galem72
    galem72
    26 января в 12:27
    Турок разводит руками и в недоумении: "А кто это вообще?"
    makkie
    makkie
    26 января в 12:13
      порт
      порт
      26 января в 11:57
      С истёкшим сроком годности.
      alexgurzan
      alexgurzan ответ 1bear (раскрыть)
      26 января в 11:51
      От нас ничего не зависит, у нас всё по воле великого и могучего Рандома!
      Но можно попробовать мантру: "О, Великий Рандом, будь милостив ко мне! О, Великая сила Рандома, помоги мне")
      1bear
      1bear ответ alexgurzan (раскрыть)
      26 января в 11:45
      что-то мне "случайно" не везёт,в группе серьёзные соперники по 50 000 и больше очков для ставок за месяц...
      можно мне "случайно" в феврале группу по-проще...((((
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      26 января в 11:41
      Чтобы твое имя не предали забвению, а на поле ты не появляешься, Реброву и Ещенко надо регулярно, по делу и не по делу, напоминать о себе, хотя бы в инстаграме.
      beefs
      beefs
      26 января в 11:38
      а когда смеяться?....
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      26 января в 11:38
      Вы отбивная котлета!🤣😜
      DXTK
      DXTK
      26 января в 11:37, ред.
      кто мы? бифштекс......свинина хорошо идет на шашлык
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      26 января в 11:35
      Лучше бы с местным усатым...
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