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27 января 2021, 10:39

Состав « СКА -Хабаровск» пополнил голкипер , который первую часть сезона провёл в «Велесе».

За хабаровский клуб на правах аренды вратарь будет выступать под номером 93.

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Состав « СКА -Хабаровск» пополнил голкипер Алексей Городовой, который первую часть сезона провёл в столичном «Велесе». За нашу команду он будет выступать под номером 93.



Добро пожаловать в Хабаровск, Алексей! 🤝 pic.twitter.com/u5HWiY57MD — ФК « СКА -Хабаровск» (@fcska) January 27, 2021