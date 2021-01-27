Состав «СКА-Хабаровск» пополнил голкипер Алексей Городовой, который первую часть сезона провёл в «Велесе».
За хабаровский клуб на правах аренды вратарь будет выступать под номером 93.
🔥 ПОПОЛНЕНИЕ НА ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ 🖐🏻— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) January 27, 2021
Состав «СКА-Хабаровск» пополнил голкипер Алексей Городовой, который первую часть сезона провёл в столичном «Велесе». За нашу команду он будет выступать под номером 93.
Добро пожаловать в Хабаровск, Алексей! 🤝 pic.twitter.com/u5HWiY57MD
Напомним, что недавно «СКА-Хабаровск» подписал воспитанника ЦСКА.