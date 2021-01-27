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Состав «СКА-Хабаровск» пополнил голкипер Алексей Городовой

27 января 2021, 10:39

Состав «СКА-Хабаровск» пополнил голкипер Алексей Городовой, который первую часть сезона провёл в «Велесе».

За хабаровский клуб на правах аренды вратарь будет выступать под номером 93.

Напомним, что недавно «СКА-Хабаровск» подписал воспитанника ЦСКА.

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beefs
beefs
27 января в 11:11
кто хочет играть играет...
КЭТиК
КЭТиК
27 января в 11:09
Один из самых обычных переходов в ФНЛ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 января в 10:39
Хороший вратарь,удачи
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