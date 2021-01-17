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«Ротор» объявил о подписании форварда «Насионала»

17 января 2021, 17:33

«Ротор» на официальном сайте объявил о подписании нападающего португальского «Насионала» Георгия Арабидзе на правах аренды.

Контракт с 22-летним форвардом подписан до конца текущего сезона.

Недавно «Ротор» покинул голкипер Александр Довбня.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 января в 19:11
По блату взяли!?
Faustello
Faustello
17 января в 18:23
Ротор продолжает скармливать бюджет лицам у которых фамилия на идзе заканчивается!
За адекватность
За адекватность
17 января в 17:55
Выходил в десяти матчах Примейры, результативными действиями будучи по амплуа правым вингером не отметился,. Ну как говорится "на безрыбье и рак рыба." "Ротору" успеха.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 января в 17:54
Будем надеяться, что парень поможет Ротору выбраться из зоны вылета.
Ironigor
Ironigor
17 января в 17:44
Ротору удачи !!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
17 января в 17:41, ред.
«Ротор» объявил о подписании форварда португальского «Насионала»..

Ожидание: Нуну Сантош Криштиано Фернандеш де Роналду в кубе.
Реальность: Георгий Арабидзе...))))))))))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 января в 17:37
Это усиление для него...
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