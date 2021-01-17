«Ротор» объявил о подписании форварда «Насионала»

«Ротор» на официальном сайте объявил о подписании нападающего португальского «Насионала» Георгия Арабидзе на правах аренды.
Контракт с 22-летним форвардом подписан до конца текущего сезона.
Официально: Арабидзе перешел в «Ротор» на правах аренды— CК «Ротор» (@RotorOfficial) January 17, 2021
Соглашение с игроком подписано до конца сезона.
Подробности: https://t.co/7GeVlV25rf pic.twitter.com/EZId02ByTs
Недавно «Ротор» покинул голкипер Александр Довбня.
Ожидание: Нуну Сантош Криштиано Фернандеш де Роналду в кубе.
Реальность: Георгий Арабидзе...))))))))))))))
Ожидание: Нуну Сантош Криштиано Фернандеш де Роналду в кубе.
Реальность: Георгий Арабидзе...))))))))))))))