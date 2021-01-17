«Ротор» объявил о подписании форварда «Насионала»

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17 января 2021, 17:33

«Ротор» на официальном сайте объявил о подписании нападающего португальского «Насионала» на правах аренды.

Контракт с 22-летним форвардом подписан до конца текущего сезона.

Официально: Арабидзе перешел в «Ротор» на правах аренды



Соглашение с игроком подписано до конца сезона.



Подробности: https://t.co/7GeVlV25rf pic.twitter.com/EZId02ByTs — CК «Ротор» (@RotorOfficial) January 17, 2021

Недавно «Ротор» покинул голкипер Александр Довбня.