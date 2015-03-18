Ловчев: «Поддерживаю Аленичева»

- Поддерживаю Аленичева. Это его позиция, о которой он заранее предупредил. Он же сказал, что поедет дублем, и слово сдержал. Футбол — далеко не самый теплолюбивый во всех смыслах слова вид спорта, про эту игру сказано: игра состоится в любую погоду. И получается, что мы принимаем решения разные – в зависимости от того, кто будет играть, кто стоит за клубом. Как-то ЦСКА не играл в Самаре из-за поля, а через некоторое время «Динамо» заставили бегать по щиколотку в воде в той же Самаре и команда потеряла важные очки.
Если у нас покупают дорогих футболистов, это вовсе не значит, что им нужно создать тепличные условия во всем: от контрактов до поля. Так можно дойти и до того, чтобы просить вратарей не слишком усердствовать, когда бьют по воротам. Сильный должен быть сильнее не в кабинетах, а на футбольном поле – и там надо все доказывать. А большого ума, чтобы перенести игру из Тулы, где будет полный стадион, но не слишком хорошее поле, на такое же не слишком хорошее поле, но полупустой стадион, не надо. Аленичев не устраивает демарш — это не его прихоть. Это напоминание о том, что маленький клуб тоже способен постоять за себя.
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