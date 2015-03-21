Вчера на базе в Удельном парке «Зенит» провел восстановительное занятие, в котором принимали участие футболисты, игравшие мало или не выходившие на поле Олимпийского стадиона в Турине. Сегодня состоится полноценное занятие с участием всех зенитовцев.
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков работает по индивидуальной программе. Участие хавбека питерцев Андрея Аршавина в завтрашнем поединке с московским «Динамо» остается под вопросом.
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