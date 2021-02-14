Понсе может покинуть «Спартак»

Форвард «Спартака» Эсекель Понсе может сменить клубную прописку.
К 23-летнему футболисту проявляет интерес аргентинский «Расинг», который хочет взять нападающего в годичную аренду с правом выкупа за 5 млн долларов.
Недавно Понсе заявил, что отклонил предложение «Болоньи».
Да и смысл Понсе обратно в Аргентину ехать, если он в Европе может скоро оказаться.
Для РПЛ очень годным игроком оказался, хотя поначалу были сомнения.
Да и смысл Понсе обратно в Аргентину ехать, если он в Европе может скоро оказаться.
Для РПЛ очень годным игроком оказался, хотя поначалу были сомнения.
Уже в запасе быть не смог,
Он уважать себя заставил
Свалить домой, с обеих ног.
Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
На лавке быть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Промеса с лавки забавлять,
Мячи и воду подавать.
Печально,ощущать ненужность,
Вздыхать и думать про себя:
Когда ж Федун продаст меня!"
А.С.Пушкин
"Эсекель Понсе"
1833г
Уже в запасе быть не смог,
Он уважать себя заставил
Свалить домой, с обеих ног.
Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
На лавке быть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Промеса с лавки забавлять,
Мячи и воду подавать.
Печально,ощущать ненужность,
Вздыхать и думать про себя:
Когда ж Федун продаст меня!"
А.С.Пушкин
"Эсекель Понсе"
1833г
Игроки и тренеры уже просто не нужны...
Ведь Промес пришёл...всё разрулит...всех осчастливит...всех расчемпионит...))))))
Игроки и тренеры уже просто не нужны...
Ведь Промес пришёл...всё разрулит...всех осчастливит...всех расчемпионит...))))))