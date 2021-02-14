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Понсе может покинуть «Спартак»

14 февраля 2021, 09:13

Форвард «Спартака» Эсекель Понсе может сменить клубную прописку.

К 23-летнему футболисту проявляет интерес аргентинский «Расинг», который хочет взять нападающего в годичную аренду с правом выкупа за 5 млн долларов.

Недавно Понсе заявил, что отклонил предложение «Болоньи».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ nactux (комментарий удален) (раскрыть)
15 февраля в 06:40
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ nactux (комментарий удален) (раскрыть)
    15 февраля в 01:46
    Дюковские медальки в европе не блестят
    Сп62
    Сп62
    14 февраля в 19:40
    Мало ли у кого какое желание. Желание Расинга одно, а желание Понсе другое.
    makkie
    makkie
    14 февраля в 16:52
    Смешно, пусть вон третьего вратаря на таких условиях берут.
    Да и смысл Понсе обратно в Аргентину ехать, если он в Европе может скоро оказаться.
    Для РПЛ очень годным игроком оказался, хотя поначалу были сомнения.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    14 февраля в 16:17
    Лучше десяток старых Промесов чем один малком))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ berda2003 (раскрыть)
    14 февраля в 16:15
    Который забил в ДЕВЯТЬ раз больше малкома
    berda2003
    berda2003
    14 февраля в 14:55
    а кто это?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    14 февраля в 13:27
    "Понсе был самых честных правил,
    Уже в запасе быть не смог,
    Он уважать себя заставил
    Свалить домой, с обеих ног.
    Его пример другим наука;
    Но, боже мой, какая скука
    На лавке быть и день и ночь,
    Не отходя ни шагу прочь!
    Какое низкое коварство
    Промеса с лавки забавлять,
    Мячи и воду подавать.
    Печально,ощущать ненужность,
    Вздыхать и думать про себя:
    Когда ж Федун продаст меня!"

    А.С.Пушкин
    "Эсекель Понсе"
    1833г
    leopit
    leopit
    14 февраля в 13:26
      санек002
      санек002
      14 февраля в 12:42
        димон 37
        димон 37 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        14 февраля в 12:30
        Ты переживай за однорукого, СерГея и хрустального
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        14 февраля в 12:23
        А если ещё и про ножик все подтвердитс я, то классная малина намечается...
        ИГРОЧИШКА
        ИГРОЧИШКА
        14 февраля в 12:03
        По 5 Кокорины, но они закончились... Приходите завтра
        Крикун
        Крикун
        14 февраля в 11:47
        Этот сезон в спартаке нужно перетерпеть, а в следующем будет раздолье, ведь Симоняну исполнится 95! не зря дедулю на покой не отправляют, опять в исполком РФС взяли.
        Варвар7
        Варвар7
        14 февраля в 11:42
        Пускай катиться куда хочет!
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        14 февраля в 11:38
        Да вообще всех можно за ворота...за Тилем,Кокориным,Тедеско...
        Игроки и тренеры уже просто не нужны...
        Ведь Промес пришёл...всё разрулит...всех осчастливит...всех расчемпионит...))))))
        Крикун
        Крикун
        14 февраля в 11:18
        У спартака как там с лимитом дела? Если Зек-Губошлёп придёт, в заявку поместятся?
        pioner1987
        pioner1987
        14 февраля в 11:10
        Утка. Он на транфермаркете в 7 миллионов евро оценивается. Федька его точно за меньшее не продаст и в аренду не отдаст когда доигрывать чемпионат нужно
        beefs
        beefs
        14 февраля в 10:28
        да что же это такое, только Кокорина потеряли, опять потеря...
        Союзник противников
        Союзник противников
        14 февраля в 10:21
        Скорее бы форточку захлопнули,чтобы смрадный воздух переходов не портил атмосфЭру.
        oFANATo
        oFANATo
        14 февраля в 10:18
        Ещё Промеса не дождались, а уже и Понсе лыжи навострил......
        112910415
        112910415
        14 февраля в 09:57
        не время ещё
        Suriand
        Suriand
        14 февраля в 09:34
        Если и переходить,то на повышение,а аргентинский Расинг ну такое себе,не думаю что уйдет.
        vm777
        vm777 ответ particular (раскрыть)
        14 февраля в 09:31
        Он теневой агент Понсе)
        Некакойшенко
        Некакойшенко
        14 февраля в 09:27
        Глупость .Полная.Можно расходиться.
        particular
        particular
        14 февраля в 09:22
        В этой связи, тревожит судьба трансферного придатка Романьоли, - одну сделку им прикрыли, а дальше он также будет сопровождать карьеру Понсе?🤔
        swed27
        swed27
        14 февраля в 09:22
        Не отдаст его Федун
        ABir
        ABir
        14 февраля в 09:21
        Он Спартаку сейчас нужнее
        Трезвый повар
        Трезвый повар
        14 февраля в 09:20, ред.
        Спартак не отдаст Понсе в аренду и не продаст за 5 миллионов. Расходимся пацаны
        SHMEL
        SHMEL
        14 февраля в 09:16, ред.
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