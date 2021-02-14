Понсе может покинуть «Спартак»

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14 февраля 2021, 09:13

Форвард «Спартака» может сменить клубную прописку.

К 23-летнему футболисту проявляет интерес аргентинский «Расинг», который хочет взять нападающего в годичную аренду с правом выкупа за 5 млн долларов.

Недавно Понсе заявил, что отклонил предложение «Болоньи».