Массажист Кокорина: «Я его не видел и ничего не могу сказать о его травме»

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14 февраля 2021, 22:07

Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» , прокомментировал слухи о том, что футболист ещё не восстановился от травмы, которая была у него в «Спартаке».

Я в Италии сейчас. Я пока ещё не знаю, я его ещё не видел и ничего не могу сказать по этому поводу. «Фиорентина» на игре, и Саша не приехал.

Ранее главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли рассказал о состоянии Кокорина.