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Массажист Кокорина: «Я его не видел и ничего не могу сказать о его травме»

14 февраля 2021, 22:07

Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, прокомментировал слухи о том, что футболист ещё не восстановился от травмы, которая была у него в «Спартаке».

Я в Италии сейчас. Я пока ещё не знаю, я его ещё не видел и ничего не могу сказать по этому поводу. «Фиорентина» на игре, и Саша не приехал.

Ранее главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли рассказал о состоянии Кокорина.

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Все комментарии
makkie
makkie
15 февраля в 11:23
Слава Богу Спартак вовремя избавился от Кокорина с его массажистом.
Пусть теперь итальянцев шантажируют.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
15 февраля в 00:13
И снова массажист
Сантус
Сантус
14 февраля в 23:27
Ну куда это годится..в Фиорентину,без своего массажиста?Захандрил Сашка,но ща всё наладится..Видимо золотые руки или ещё что...
Futurista
Futurista
14 февраля в 23:21
Кокорин: Не ищи меня, я сам тебя найду...
протон1
протон1
14 февраля в 23:05
мамаев уроки взял с тюряги. а этот решил лоховством спортивным заниматься, подоить решил макоронщиков. итальянскую мафию. спрут так создал кокошкин
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 февраля в 22:55
Коко крут до невозможности. В любой ситуации найдет возможность "получить" травму. Если бы дурака не валял в декабре на Мальдивах, а поработал бы с физиотерапевтом, давно бы уже играл. Но ему это не надо.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 февраля в 22:45
Значит, все-таки массажист, которого в "Спартаке" считали виновным в травмах Александра вылетел в Италию к своему подопечному. Появился шанс, что Кокорин теперь будет лечится от травм до конца контракта в "Фиорентине". Настоящее воплощение зла, даже про него забыть не успели:
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 февраля в 22:44
Непонятно, оба вроде в Италии, а друг друга не видят. Туристами они там, штоле?
beefs
beefs
14 февраля в 22:40
надо же, могет...
протон1
протон1
14 февраля в 22:32
саша в сизо пообщался с ворами. и решил на воле быть вором .
протон1
протон1
14 февраля в 22:30
саша ударил себя в колено шилом. сделал травму. и хочет лежать и получать зп. приедит скажет я играл за фиалок. хотя нет. там дом приметил. кальяную
Gahi
Gahi
14 февраля в 22:29
И сколько можно Ваньку валять.
Q-J-G
Q-J-G
14 февраля в 22:19
Приключения А.Кокорина, которые были в "Спартаке", продолжаются в "Фиорентине".
Саша не играет, но получает... И так бывает...
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
14 февраля в 22:17
Ай да Саня, ай да су-ин сын)))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
14 февраля в 22:15
Руссо туристо - облико госпиталле.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 февраля в 22:10
Как же все это знакомо.
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