Массажист Кокорина: «Я его не видел и ничего не могу сказать о его травме»

Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, прокомментировал слухи о том, что футболист ещё не восстановился от травмы, которая была у него в «Спартаке».
Я в Италии сейчас. Я пока ещё не знаю, я его ещё не видел и ничего не могу сказать по этому поводу. «Фиорентина» на игре, и Саша не приехал.
Ранее главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли рассказал о состоянии Кокорина.
Пусть теперь итальянцев шантажируют.
Пусть теперь итальянцев шантажируют.
Саша не играет, но получает... И так бывает...
Саша не играет, но получает... И так бывает...