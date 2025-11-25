Кононов рассказал, что Симонян поддерживал его в «Спартаке»

1764092582

сегодня, 20:43

Олимпийский чемпион 1956 года поддерживал во время его работы главным тренером московского футбольного клуба «Спартак». Об этом Кононов, ныне тренирующий столичное «Торпедо», рассказал журналистам.

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. Кононов работал в «Спартаке» с 2018 по 2019 год.

«Мне посчастливилось быть знакомым с Никитой Павловичем, когда я работал в „Спартаке“, он меня поддерживал. И после мы тоже с ним созванивались и обменивались мнениями. За свою жизнь я не встречал такого человека, который мог быть очень добрым, вежливым и таким учителем, который передавал от себя знания. Его человечность и знания очень дорого стоят и подкупают», — сказал Кононов.

«Даже при том, что его не стало, он все равно с нами навечно. Он оставил огромный след как спортсмен и руководитель. Он никогда не говорил плохого, даже если где-то кто-то ошибался. Его все любили, я не встречал таких людей, которые могли сказать о нем плохое», — добавил специалист.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.