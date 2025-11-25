Карпин больше не планирует совмещать работу в сборной и в клубе

1764070514

сегодня, 14:35

больше не намерен работать в одном из клубов, пока возглавляет сборную России по футболу. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

17 ноября Карпин покинул пост главного тренера московского «Динамо». Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на работе в сборной России.

«Пока тренер сборной, тему [о совмещении] закрыл», — сказал Карпин.

Также специалист рассказал подробности об уходе из московского «Динамо». «Мысль посетила после матча с „Акроном“ перед ноябрьским сбором сборной, во время сбора старался об этом не думать, — добавил он. — После матча с чилийцами взял еще день и две ночи для того, чтобы все окончательно продумать и принять решение».

Карпину 56 лет, он работал в «Ростове» с 2017 года. В августе 2021 года он покинул клуб из-за работы на аналогичной должности в сборной России, но в марте 2022 года вернулся к работе в «Ростове», решив совмещать посты. Ранее Карпин тренировал армавирское «Торпедо», московский «Спартак» и испанскую «Мальорку».