Карпин больше не планирует совмещать работу в сборной и в клубе

сегодня, 14:35

Валерий Карпин больше не намерен работать в одном из клубов, пока возглавляет сборную России по футболу. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

17 ноября Карпин покинул пост главного тренера московского «Динамо». Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на работе в сборной России.

«Пока тренер сборной, тему [о совмещении] закрыл», — сказал Карпин.

Также специалист рассказал подробности об уходе из московского «Динамо». «Мысль посетила после матча с „Акроном“ перед ноябрьским сбором сборной, во время сбора старался об этом не думать, — добавил он. — После матча с чилийцами взял еще день и две ночи для того, чтобы все окончательно продумать и принять решение».

Карпину 56 лет, он работал в «Ростове» с 2017 года. В августе 2021 года он покинул клуб из-за работы на аналогичной должности в сборной России, но в марте 2022 года вернулся к работе в «Ростове», решив совмещать посты. Ранее Карпин тренировал армавирское «Торпедо», московский «Спартак» и испанскую «Мальорку».

VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:52
Это правильное решение,пора на отдых.
A.S.A
A.S.A ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 15:34
Добрый день, Анатолий! Я к концу месяца добавлюсь, так что нас будет минимум 19!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:47
Блин... лучше бы прочитать вот такой заголовок..... "Карпин больше не планирует заниматься тренерской работой... ни в с сборной , ни в клубе"
