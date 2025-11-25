Top.Mail.Ru
 
 
 
Тренер костромского «Спартака» назвал агрессивный футбол философией клуба

сегодня, 07:54

Костромской «Спартак», исходя из своей философии, стремится играть в агрессивный, силовой футбол, что объясняет успехи команды в сезоне Лиги Пари (Первой лиги). Такое мнение высказал защитник и играющий тренер «Спартака» Сергей Пучков.

По итогам сезона-2024/25 «Спартак» получил право играть во втором по силе российском дивизионе, сейчас он идет в зоне стыковых матчей, занимая 4-е место и имея 34 очка в активе.

«Это философия нашего клуба — играть в агрессивный, активный, вертикальный футбол, что мы тренируем и показываем на протяжении всего сезона, — сказал Пучков. — Другой игры у нас не может быть, у нас нацеленность — побеждать и играть вперед, больше в вертикальный футбол, силовой, и он приносит нам плоды».

Он допустил, что во время зимнего перерыва в чемпионате в составе команды могут произойти изменения, но их обсудят после ближайшего матча против московского «Торпедо». При этом на текущем этапе сезона в клубе не думают о возможном выходе в Российскую премьер-лигу. «Давайте не будем загадывать, впереди еще один тур, пауза зимняя, вторая часть тяжелая. Сейчас „Торпедо“, а там будет видно», — подчеркнул Пучков.

Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:34
хватит ли сил на весь сезон ?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:23
Тут главное не переступить грань агрессивной и грубой игры....
