Тренер костромского «Спартака» назвал агрессивный футбол философией клуба

1764046498

сегодня, 07:54

Костромской «Спартак», исходя из своей философии, стремится играть в агрессивный, силовой футбол, что объясняет успехи команды в сезоне Лиги Пари (Первой лиги). Такое мнение высказал защитник и играющий тренер «Спартака» .

По итогам сезона-2024/25 «Спартак» получил право играть во втором по силе российском дивизионе, сейчас он идет в зоне стыковых матчей, занимая 4-е место и имея 34 очка в активе.

«Это философия нашего клуба — играть в агрессивный, активный, вертикальный футбол, что мы тренируем и показываем на протяжении всего сезона, — сказал Пучков. — Другой игры у нас не может быть, у нас нацеленность — побеждать и играть вперед, больше в вертикальный футбол, силовой, и он приносит нам плоды».

Он допустил, что во время зимнего перерыва в чемпионате в составе команды могут произойти изменения, но их обсудят после ближайшего матча против московского «Торпедо». При этом на текущем этапе сезона в клубе не думают о возможном выходе в Российскую премьер-лигу. «Давайте не будем загадывать, впереди еще один тур, пауза зимняя, вторая часть тяжелая. Сейчас „Торпедо“, а там будет видно», — подчеркнул Пучков.