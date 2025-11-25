Ву считает, что на матче «Спартак» — ЦСКА была отличная атмосфера

1764062208

сегодня, 12:16

Атмосфера на матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) между московским «Спартаком» и столичным ЦСКА была отличной. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал защитник «Спартака» .

Встреча прошла 22 ноября на «Лукойл-Арене» и завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.

«Я почувствовал атмосферу дерби. Она была великолепной. Стадион был забит! Отличная атмосфера. На матче была моя семья. Очень ценю такую поддержку, действительно был впечатлен», — сказал Ву.

Ву 24 года, он перешел в «Спартак» из французского «Ренна» в сентябре 2025 года. В текущем сезоне игрок провел 10 матчей за московский клуб в разных турнирах, не отметившись результативными действиями.