Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Ву считает, что на матче «Спартак» — ЦСКА была отличная атмосфера

сегодня, 12:16
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Атмосфера на матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и столичным ЦСКА была отличной. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал защитник «Спартака» Кристофер Ву.

Встреча прошла 22 ноября на «Лукойл-Арене» и завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.

«Я почувствовал атмосферу дерби. Она была великолепной. Стадион был забит! Отличная атмосфера. На матче была моя семья. Очень ценю такую поддержку, действительно был впечатлен», — сказал Ву.

Ву 24 года, он перешел в «Спартак» из французского «Ренна» в сентябре 2025 года. В текущем сезоне игрок провел 10 матчей за московский клуб в разных турнирах, не отметившись результативными действиями.

После 16 туров «Спартак» с 28 очками занимает 6-е место в РПЛ. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча пройдет 29 ноября.

Подписывайся в ВК
Все новости
Шишкарев считает Симоняна примером любви к футболу
Вчера, 13:43
Симонян был тем, с кого хотелось брать пример — президент «Урала» Иванов
Вчера, 13:08
«Синоним честности»: соболезнования в связи со смертью Симоняна
Вчера, 12:30
Карпин назвал смерть Симоняна потерей для всей страны
Вчера, 12:06
Тарасова назвала Симоняна легендарным спортсменом
Вчера, 12:04
Мостовой назвал памятный момент в отношениях с Симоняном
Вчера, 11:58
 
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:50
Потому спартаковские болелы толпой забили коня)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 12:48
Сколь хороша где-то атмосфера - это во многом зависит от личного ощущения и предпочтений в этом плане.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:48
Правильно, если не считать послематчевого мордобоя )))).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 