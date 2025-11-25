Top.Mail.Ru
 
 
 
Умер победитель Кубка СССР с московским «Динамо» Сергей Крестененко

сегодня, 10:03

Победитель Кубка СССР по футболу в составе московского «Динамо» Сергей Крестененко умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщила пресс-служба воронежского «Факела», в Союз ветеранов которого входил Крестененко.

Причина смерти не называется.

"Приносим искренние соболезнования родным и близким Сергея Васильевича, а также всем болельщикам футбольного клуба «Факел», — говорится в сообщении.

Крестененко было 69 лет. По ходу игровой карьеры он выступал за московские «Торпедо», «Локомотив», «Спартак» и «Динамо», с которым выиграл Кубок СССР в 1977 году. Вместе со «Спартаком» стал серебряным призером чемпионата СССР (1981). В составе красно-белых в том же сезоне дошел до четвертьфинала Кубка европейских чемпионов, где московская команда проиграла испанскому «Реалу» (0:0, 0:2). В первой встрече он вышел на замену по ходу второго тайма.

Также Крестененко защищал цвета воронежских «Факела» и «Стрелы». После этого работал тренером в ряде воронежских клубов, включая «Факел», в котором трудился с 2002 по 2008 год.

