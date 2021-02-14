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«Динамо» продлило контракт с Захаряном

14 февраля 2021, 17:15

Официальный твиттер «Динамо» сообщает, что клуб продлил контракт с полузащитником Арсеном Захаряном.

«Динамо» и Арсен Захарян достигли соглашения о заключении нового контракта! Игрок останется в клубе до конца сезона 2023/2024.

Ранее стало известно, что полузащитник Данил Липовой вернулся в «Динамо» из «Химок».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 февраля в 18:48
Значит нужен команде!
stanichnik
stanichnik ответ ДСА (раскрыть)
14 февраля в 18:06
Доброго Здоровья, Сергей!
Что в вашем понимании "нагнуть"?
ДСА
ДСА
14 февраля в 17:53
Нагнуть игрока не удалось.
Брулин
Брулин
14 февраля в 17:49
Подписание контракта с Арсеном Захаряном, отличная новость для болельщиков Динамо.
Захарян, является. одним из лучших игроков своего возрасте , в Мире. Удачной игры в Динамо, и главное здоровья!!!
stanichnik
stanichnik ответ cska vperiod (комментарий удален) (раскрыть)
14 февраля в 17:48
Это мальчик в скором времени сможет стать дублёром Головина в нашей Сборной.
stanichnik
stanichnik
14 февраля в 17:43
Для всех болельщиков Динамо очень хорошая новость.
drug01
drug01
14 февраля в 17:29
Теперь ждем результат
ermak6848
ermak6848
14 февраля в 17:27
Остаётся надеятся на успех фк ДИНАМО !!!
mihaluch
mihaluch
14 февраля в 17:19
Все потихоньку возвращаются.
shlomo
shlomo
14 февраля в 17:19
ну раз дело сделано, то и ладно
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