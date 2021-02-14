«Динамо» продлило контракт с Захаряном

Официальный твиттер «Динамо» сообщает, что клуб продлил контракт с полузащитником Арсеном Захаряном.
«Динамо» и Арсен Захарян достигли соглашения о заключении нового контракта! Игрок останется в клубе до конца сезона 2023/2024.
Ранее стало известно, что полузащитник Данил Липовой вернулся в «Динамо» из «Химок».
Что в вашем понимании "нагнуть"?
Что в вашем понимании "нагнуть"?
Захарян, является. одним из лучших игроков своего возрасте , в Мире. Удачной игры в Динамо, и главное здоровья!!!
Захарян, является. одним из лучших игроков своего возрасте , в Мире. Удачной игры в Динамо, и главное здоровья!!!