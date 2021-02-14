«Динамо» продлило контракт с Захаряном

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14 февраля 2021, 17:15

Официальный твиттер «Динамо» сообщает, что клуб продлил контракт с полузащитником .

«Динамо» и Арсен Захарян достигли соглашения о заключении нового контракта! Игрок останется в клубе до конца сезона 2023/2024.

Ранее стало известно, что полузащитник Данил Липовой вернулся в «Динамо» из «Химок».