ГлавнаяНовости

Матвеев: «Думаю, что Рондон с Чаловым в ЦСКА могут дополнять друг друга»

15 февраля 2021, 23:23

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал переход в ЦСКА Саломона Рондона.

В Англии выглядел он довольно хорошо, потому что средний коэффициент забитых мячей был очень неплохим. За 4 игры 1 мяч он забивал в «Вест Бромвиче» и 1 мяч за 3 игры у него был в «Ньюкасле», результативность довольно высокая была.

Думаю, то, что ЦСКА отдал Гайча и поменял его на Рондона, это то, чего они хотели. Наверное, они хотели такого силового центрального нападающего. Думаю, что с Чаловым они могут дополнять друг друга. Они разноплановые.

Все новости
Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»
Сегодня, 22:40 Комментарии4
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Сегодня, 22:04 Комментарии10
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Сегодня, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии11
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии14
Черевченко: «Встреча была боевой, очки нужны как „Ротору“, так и „Химкам“»
Сегодня, 18:52 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
16 февраля в 09:51
Как будет покажет время.
Зачем Ганчаренко раньше времени раскрывать карты
Как будут использовать новичков команды.
Баба Яга против
Баба Яга против
16 февраля в 09:47
Гинер,кудряшка и картофельный тренер уже много лет не могут дополнить друг друга))
drug01
drug01
16 февраля в 00:20
Зачем гадать надо посмотреть игру и затем делать вывод
Leha-ha50
Leha-ha50
15 февраля в 23:37
Пока - это все догадки, предположения . Как все сложится - пока неизвестно. Федя забивает по большим праздникам и его хет-трик с Ростовом ни о чем пока не говорит. Как пойдут у него дела весной , знать никто не может . То же и Рондона касается. В каком он сейчас состоянии пока неясно ??? Сможет ли он вписаться в игру армейцев - тоже неизвестно. Только игры могут дать ответы на все вопросы. Ждать осталось недолго.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 февраля в 23:24
я тоже так думаю!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100