Матвеев: «Думаю, что Рондон с Чаловым в ЦСКА могут дополнять друг друга»

Бывший тренер «Краснодара» прокомментировал переход в ЦСКА .

В Англии выглядел он довольно хорошо, потому что средний коэффициент забитых мячей был очень неплохим. За 4 игры 1 мяч он забивал в «Вест Бромвиче» и 1 мяч за 3 игры у него был в «Ньюкасле», результативность довольно высокая была.