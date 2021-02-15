Матвеев: «Думаю, что Рондон с Чаловым в ЦСКА могут дополнять друг друга»

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал переход в ЦСКА Саломона Рондона.
В Англии выглядел он довольно хорошо, потому что средний коэффициент забитых мячей был очень неплохим. За 4 игры 1 мяч он забивал в «Вест Бромвиче» и 1 мяч за 3 игры у него был в «Ньюкасле», результативность довольно высокая была.
Думаю, то, что ЦСКА отдал Гайча и поменял его на Рондона, это то, чего они хотели. Наверное, они хотели такого силового центрального нападающего. Думаю, что с Чаловым они могут дополнять друг друга. Они разноплановые.
Всем здоровья.
Всем здоровья.