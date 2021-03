1613627550

18 февраля 2021, 08:52

«Эвертон» надеется вернуть нападающего из аренды в «Пари Сен-Жермен».

Известный журналист Фабрицио Романо в своем подкасте Here We Go рассказал, что английский клуб по-прежнему рассчитывает удержать 20-летнего итальянца.