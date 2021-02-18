Хави: «Все видят во мне тренера „Барселоны“»

Главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави прокомментировал слухи, что он может возглавить «Барселону».

В данный момент я тренер «Аль-Садд». Я тренирую большой клуб, это лучшая команда страны.

Посмотрим, что произойдет в будущем. Все видят во мне тренера «Барселоны», и я очень уважаю этот клуб и нынешнего главного тренера.

Я не хочу ничего скрывать, конечно, я хотел бы стать главным тренером «Барселоны». Я говорил об этом много раз. Но я всегда буду с уважением относиться к главному тренеру и клубу.