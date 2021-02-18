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Хави: «Все видят во мне тренера „Барселоны“»

18 февраля 2021, 13:16

Главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави прокомментировал слухи, что он может возглавить «Барселону».

В данный момент я тренер «Аль-Садд». Я тренирую большой клуб, это лучшая команда страны.

Посмотрим, что произойдет в будущем. Все видят во мне тренера «Барселоны», и я очень уважаю этот клуб и нынешнего главного тренера.

Я не хочу ничего скрывать, конечно, я хотел бы стать главным тренером «Барселоны». Я говорил об этом много раз. Но я всегда буду с уважением относиться к главному тренеру и клубу.

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Все комментарии
Альфамен
Альфамен ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
18 февраля в 15:48
Не о приобретении звёзд нужно думать Барсе,а том как использовать свою же молодежь.Это в последнее время Барса стала мешком,скупая игроков по 100+ лямов и что из этого вышло???К чему пришли???
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
18 февраля в 14:30
Чтобы вернуться на прежний уровень, Барселоне сейчас нужно больше думать не о тренере, а как приобрести новых звёзд, учитывая свои финансовые возможности.
Comentarios
Comentarios
18 февраля в 13:34
Если честно да
КЭТиК
КЭТиК
18 февраля в 13:23
Надежда на это всё же есть.
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