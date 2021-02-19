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Тренер «Браги»: «Рефери был ужасен. Матч с „Ромой“ заслуживал лучших судей»

19 февраля 2021, 07:20
БрагаЛоготип футбольный клуб Брага0 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Браги» Карлуш Карвальял прокомментировал домашнее поражение от «Ромы» (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, раскритиковав работу румынской бригады арбитров во главе с Иштваном Ковачем.

Мои игроки стойко перенесли этот вечер. Мы пропустили быстрый гол, но остались в игре. Затем у нас были 3-4 голевых возможности. Так было и во втором тайме до момента с удалением.

Мои игроки были великолепны. Сегодня на поле были две отличные команды. Но рефери был ужасен. Эта игра заслуживала лучших судей.

Впереди ответный матч, и мы постараемся добиться того, что прямо сейчас кажется невозможным.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
19 февраля в 10:31
Смеётся только Фонсека. Заголовки Gazzetta, TuttoSport и Corriere за 19 февраля
Loko57
Loko57
19 февраля в 09:49
А судьи то румыны. Они же расисты! Вот поэтому Роме и подсуживали).
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 февраля в 08:18
Играть надо было лучше!
КЭТиК
КЭТиК
19 февраля в 07:26
Ясно, кто виноват в неудаче.
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