Тренер «Браги»: «Рефери был ужасен. Матч с „Ромой“ заслуживал лучших судей»

Главный тренер «Браги» прокомментировал домашнее поражение от «Ромы» (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, раскритиковав работу румынской бригады арбитров во главе с Иштваном Ковачем.

Мои игроки стойко перенесли этот вечер. Мы пропустили быстрый гол, но остались в игре. Затем у нас были 3-4 голевых возможности. Так было и во втором тайме до момента с удалением.

Мои игроки были великолепны. Сегодня на поле были две отличные команды. Но рефери был ужасен. Эта игра заслуживала лучших судей.

Впереди ответный матч, и мы постараемся добиться того, что прямо сейчас кажется невозможным.