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Кроос: «Разговоры о будущем Зидана пойдут снова, как только мы проиграем»

20 февраля 2021, 01:52

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался на тему недавних слухов о возможной отставке Зинедина Зидана с поста главного тренера, а также поделился мнением о текущей ситуации в чемпионате Испании.

Эти разговоры о тренере возникали уже 3-4 раза и появятся снова, как только мы проиграем. Я не должен беспокоиться об этом.

Нам необходимо взять 9 очков в ближайших трёх встречах. Нельзя забывать о нашей цели. Мы должны выиграть эти три матча. Мы недостаточно побеждаем в этом сезоне. И вы знаете, как быстро могут вернуться все эти споры после негативного результата.

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Brooklyn888
Brooklyn888
21 февраля в 21:36
Как же глупо требовать от человека,человека который переписал историю футбола золотыми буквами постоянные победы ,спады бывают у всегда ,нужно немного подождать , нельзя так постоянно говорить только о негативном !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
20 февраля в 10:23
Зидан - тренер нового Реала. Под него только придут Мбаппе, Погба (оба возможно даже что бесплатно). Надо подождать, потерпеть. Возьмут другого тренера, эти игроки не придут. Перестройка затянется.
КЭТиК
КЭТиК
20 февраля в 06:14
Дни Зидана сочтены.
1bear
1bear
20 февраля в 01:54
Вы ещё проиграете и не раз,а Зидана уволят и чем раньше,тем лучше
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