Кроос: «Разговоры о будущем Зидана пойдут снова, как только мы проиграем»

Полузащитник «Реала» высказался на тему недавних слухов о возможной отставке с поста главного тренера, а также поделился мнением о текущей ситуации в чемпионате Испании.

Эти разговоры о тренере возникали уже 3-4 раза и появятся снова, как только мы проиграем. Я не должен беспокоиться об этом.

Нам необходимо взять 9 очков в ближайших трёх встречах. Нельзя забывать о нашей цели. Мы должны выиграть эти три матча. Мы недостаточно побеждаем в этом сезоне. И вы знаете, как быстро могут вернуться все эти споры после негативного результата.