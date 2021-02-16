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Поражения «Милана», «Ювентуса» и другие итоги 22-го тура Серии А

16 февраля 2021, 01:20

«Милан» и «Ювентус» не набрали очков в 22-м туре чемпионата Италии, а «Интер» обыграл «Лацио» и возглавил турнирную таблицу.

«Наполи» — «Ювентус» 1:0
Гол: Инсинье Лоренцо 31 (пенальти)

«Специа» — «Милан» 2:0
Голы: Маджоре Джулио 56, Бастони Симоне 67

«Интер» — «Лацио» 3:1
Голы: Лукаку Ромелу 22 (пенальти), Лукаку Ромелу 45, Мартинес Лаутаро 64 — Милинкович-Савич Сергей 61

«Болонья» — «Беневенто» 1:1
Голы: Сансоне Никола 1 — Виола Николас 60

«Торино» — «Дженоа» 0:0

«Рома» — «Удинезе» 3:0
Голы: Верету Жордан 5, Верету Жордан 25 (пенальти), Педро 90+3

«Кальяри» — «Аталанта» 0:1
Гол: Муриэль Луис 90

«Сампдория» — «Фиорентина» 2:1
Голы: Кейта Бальде 31, Квальярелла Фабио 71 — Влахович Душан 37

«Кротоне» — «Сассуоло» 1:2
Голы: Унас Адам 26 — Берарди Доменико 14, Капуто Франческо 49 (пенальти)

«Верона» — «Парма» 2:1
Голы: Грасси Альберто 13 (автогол), Барак Антонин 62 — Куцка Юрай 8 (пенальти)

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Ozabot
Ozabot
16 февраля в 12:17
Значит, матч «Интер» — «Милан» может оказаться рубиловкой с кучей зла. Наверное, Златан и Лукаку теперь точно подерутся.
В принципе и первый матч был довольно агрессивным, но тогда фолили интеристы, когда начали проигрывать.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 февраля в 01:47
Еще осенью многие итальянские спецы предрекали то, что Милан не удержится на вершине таблицы. Так и случилось. Команде явно не хватает запаса прочности. Стоит только Златану выбыть из строя, сразу начинаются проблемы. Да и Златан - не господь бог, у него тоже бывают спады в игре, тут и возраст, и усталость сказываются. Интер же более стабилен и пока заслуженно возглавил таблицу. Но вся борьба еще впереди. Ждем захватывающей борьбы за чемпионство, думаю , и Юве не сказал еще последнего слова.
Всем здоровья.
1bear
1bear
16 февраля в 01:41
Милан разочаровал...
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