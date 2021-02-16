Поражения «Милана», «Ювентуса» и другие итоги 22-го тура Серии А

«Милан» и «Ювентус» не набрали очков в 22-м туре чемпионата Италии, а «Интер» обыграл «Лацио» и возглавил турнирную таблицу.
«Наполи» — «Ювентус» 1:0
Гол: Инсинье Лоренцо 31 (пенальти)
«Специа» — «Милан» 2:0
Голы: Маджоре Джулио 56, Бастони Симоне 67
«Интер» — «Лацио» 3:1
Голы: Лукаку Ромелу 22 (пенальти), Лукаку Ромелу 45, Мартинес Лаутаро 64 — Милинкович-Савич Сергей 61
«Болонья» — «Беневенто» 1:1
Голы: Сансоне Никола 1 — Виола Николас 60
«Торино» — «Дженоа» 0:0
«Рома» — «Удинезе» 3:0
Голы: Верету Жордан 5, Верету Жордан 25 (пенальти), Педро 90+3
«Кальяри» — «Аталанта» 0:1
Гол: Муриэль Луис 90
«Сампдория» — «Фиорентина» 2:1
Голы: Кейта Бальде 31, Квальярелла Фабио 71 — Влахович Душан 37
«Кротоне» — «Сассуоло» 1:2
Голы: Унас Адам 26 — Берарди Доменико 14, Капуто Франческо 49 (пенальти)
«Верона» — «Парма» 2:1
Голы: Грасси Альберто 13 (автогол), Барак Антонин 62 — Куцка Юрай 8 (пенальти)
Всем здоровья.
Всем здоровья.