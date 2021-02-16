Поражения «Милана», «Ювентуса» и другие итоги 22-го тура Серии А

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16 февраля 2021, 01:20

«Милан» и «Ювентус» не набрали очков в 22-м туре чемпионата Италии, а «Интер» обыграл «Лацио» и возглавил турнирную таблицу.

«Наполи» — «Ювентус» 1:0

Гол: Инсинье Лоренцо 31 (пенальти)

«Специа» — «Милан» 2:0

Голы: Маджоре Джулио 56, Бастони Симоне 67

«Интер» — «Лацио» 3:1

Голы: Лукаку Ромелу 22 (пенальти), Лукаку Ромелу 45, Мартинес Лаутаро 64 — Милинкович-Савич Сергей 61

«Болонья» — «Беневенто» 1:1

Голы: Сансоне Никола 1 — Виола Николас 60

«Торино» — «Дженоа» 0:0

«Рома» — «Удинезе» 3:0

Голы: Верету Жордан 5, Верету Жордан 25 (пенальти), Педро 90+3

«Кальяри» — «Аталанта» 0:1

Гол: Муриэль Луис 90

«Сампдория» — «Фиорентина» 2:1

Голы: Кейта Бальде 31, Квальярелла Фабио 71 — Влахович Душан 37

«Кротоне» — «Сассуоло» 1:2

Голы: Унас Адам 26 — Берарди Доменико 14, Капуто Франческо 49 (пенальти)