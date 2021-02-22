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Аршавин — о ситуации с «Тамбовом»: «Не нам решать, кто виноват и почему»

22 февраля 2021, 23:47

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации с «Тамбовом».

Плохо, что такая ситуация сложилась. Не нам решать, кто виноват и почему. Мне понравилось, как РФС попытался [спасти клуб]. Они были готовы дать денег вперед и попросили губернатора вложить деньги в детский футбол. Считаю, что это классное решение. Хотя, по-моему, губернатор в итоге не доехал.

РПЛ – тоже молодцы. Объединились руководители и делают все, чтобы спасти «Тамбов». Предлагали разные варианты, дают команде игроков.

Здорово, что сохранили целостность. С другой стороны, я сильно удивлюсь, если за эти полсезона «Тамбов» выиграет больше, чем одну игру.

Любая такая команда – это удар по имиджу лиги. Когда «Тосно» выигрывает Кубок России, а потом команда исчезает – это плохой знак для нашего футбола. Тот же «Амкар», может быть, звезд с неба не хватал, но имел хорошую команду, был крепким середняком.

Исчезновение таких клубов оставляет негативный след в российском футболе.

Ранее «Тамбов» покинул розыгрыш Кубка России, уступив «Локомотиву».

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
23 февраля в 01:08
Нам плевать, но он продолжает сидеть на шее у местного бюджета
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 февраля в 01:04
Хороший пример с Тосно!
abrek123
abrek123
23 февраля в 01:00
Зачем вообще столько говорить о Тамбове..Сезон закончится и придут новые клубы с фнл и вот там нужно работу вести чтобы такого не было...Может только этими вливаниями с бюджета дадут остальным теперь заходить в лигу и обьявлять себя банкротами и на халяву по 300 ляммов получать отмывать через агентов)))
Futurista
Futurista
23 февраля в 00:39, ред.
Не нам платить
Не нам решать
Кому "следить"
Кому играть...
beefs
beefs
23 февраля в 00:00
это все правильно, только чинушам все равно...
Cat01
Cat01
22 февраля в 23:50
Надо всем решать проблемы
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