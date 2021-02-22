Аршавин — о ситуации с «Тамбовом»: «Не нам решать, кто виноват и почему»

Бывший игрок «Зенита» поделился мнением о ситуации с «Тамбовом».

Плохо, что такая ситуация сложилась. Не нам решать, кто виноват и почему. Мне понравилось, как РФС попытался [спасти клуб]. Они были готовы дать денег вперед и попросили губернатора вложить деньги в детский футбол. Считаю, что это классное решение. Хотя, по-моему, губернатор в итоге не доехал.

РПЛ – тоже молодцы. Объединились руководители и делают все, чтобы спасти «Тамбов». Предлагали разные варианты, дают команде игроков.

Здорово, что сохранили целостность. С другой стороны, я сильно удивлюсь, если за эти полсезона «Тамбов» выиграет больше, чем одну игру.

Любая такая команда – это удар по имиджу лиги. Когда «Тосно» выигрывает Кубок России, а потом команда исчезает – это плохой знак для нашего футбола. Тот же «Амкар», может быть, звезд с неба не хватал, но имел хорошую команду, был крепким середняком.

Исчезновение таких клубов оставляет негативный след в российском футболе.