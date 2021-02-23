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«Арсенал» интересуется голкипером «Ньюкасла»

23 февраля 2021, 08:23

«Арсенал» находится в поисках запасного голкипера.

Как сообщается, этим летом «канониры» намерены осуществить трансфер вратаря «Ньюкасла» Фредди Вудмана, который выступает на правах аренды за «Суонси». «Ньюкасл» планировал сделать Вудмана основным голкипером в следующем сезоне, однако будет готов расстаться с футболистом, если поступит хорошее предложение.

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Все комментарии
mphuZ
mphuZ
23 февраля в 13:02
Да нафига нам вратари? И так уже понабрали..

Лучше бы полузащитниками интересовались. После Озила у нас не было (считай, 2 года) креативных атакующих полузащитников. Есть только арендованные Себальос и Эдегор, но их с 99% вероятностью выкупать не будут.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 февраля в 09:30
Лено отличный вратарь, лучше защиту укрепляйте и центр поля
Q-J-G
Q-J-G
23 февраля в 08:56
Интересуется... На этом всё и закончится.
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