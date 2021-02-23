«Арсенал» интересуется голкипером «Ньюкасла»

«Арсенал» находится в поисках запасного голкипера.
Как сообщается, этим летом «канониры» намерены осуществить трансфер вратаря «Ньюкасла» Фредди Вудмана, который выступает на правах аренды за «Суонси». «Ньюкасл» планировал сделать Вудмана основным голкипером в следующем сезоне, однако будет готов расстаться с футболистом, если поступит хорошее предложение.
Лучше бы полузащитниками интересовались. После Озила у нас не было (считай, 2 года) креативных атакующих полузащитников. Есть только арендованные Себальос и Эдегор, но их с 99% вероятностью выкупать не будут.
Лучше бы полузащитниками интересовались. После Озила у нас не было (считай, 2 года) креативных атакующих полузащитников. Есть только арендованные Себальос и Эдегор, но их с 99% вероятностью выкупать не будут.