«Арсенал» интересуется голкипером «Ньюкасла»

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23 февраля 2021, 08:23

«Арсенал» находится в поисках запасного голкипера.

Как сообщается, этим летом «канониры» намерены осуществить трансфер вратаря «Ньюкасла» , который выступает на правах аренды за «Суонси». «Ньюкасл» планировал сделать Вудмана основным голкипером в следующем сезоне, однако будет готов расстаться с футболистом, если поступит хорошее предложение.