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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе Доннаруммы

22 февраля 2021, 11:59

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма не может договориться о новом контракте с «Миланом».

Текущее соглашение вратаря истекает уже летом, однако стороны не могут уладить финансовую составляющую сделки. Доннарумма хочет стать самым высокооплачиваемым голкипером мира по новому контракту.

Как сообщает источник со ссылкой на fichajes, «Манчестер Юнайтед» собирается подписать Доннарумму бесплатно в летнее трансферное окно. «Красные дьяволы» рассчитывают, что итальянец заменит Давида Де Хеа, который может покинуть клуб летом.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
22 февраля в 13:26
Де Хеа мне давно не нравится. Он уже играет без вдохновения, тащит слабо. Видно, что из-за денег отрабатывает контракт. До МЮ ему пофиг будто.
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
22 февраля в 13:06
Агент у него поганый!Не даст в Милане остаться!Ведь ему выгодны переходы!
DEIVID_1
DEIVID_1
22 февраля в 13:02
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    22 февраля в 12:53
    У вас в запасе готовый вратарь для любого клуба, зачем доннарум брать?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    22 февраля в 12:44
    Запросы у игроков растут непомерно. Прям соревнования какие то : кто больший контракт себе выторгует.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    22 февраля в 12:37, ред.
    Очередной клиент Райолы, нет спасибо. И вроде у него тоже привозов хватает. Лучше пусть Де Хеа и Хендерсон конкурируют. А он либо остается в Милане или переходит в Ювентус.
    Q-J-G
    Q-J-G
    22 февраля в 12:23
    Замена Давида Де Хеа на Джанлуиджи Доннарумма был бы хорошим вариантом, кипер очень хороший, с перспективой на будущее, в возрасте 22-х лет!!! Вратарь, который является - игроком национальной сборной Италии!

    В сезоне 2016/2017 - единственный игрок в составе "Милана", без замен, играл максимальное количество матчей за "Милан"!

    ЮВЕ также хочет пригласить в свою команду Джанлуиджи, очень хочет, во-первых, это отличный вратарь в составе ЮВЕ с перспективой на будущее, во-вторых, "ослабит" одного из своих конкурентов в Серии А.

    Есть ещё один вариант, остаться в "Милане", в команде, за которую он сейчас и играет.

    В общем, выбор за Джанлуиджи, "цену он себе знает", а вот, кто из претендентов имеет возможность и желание заплатить такую цену, посмотрим!
    Cat01
    Cat01
    22 февраля в 12:13
    Будем ждать результат
    beefs
    beefs
    22 февраля в 12:10
    нехило аппетит разыгрался...
    КЭТиК
    КЭТиК
    22 февраля в 12:09
    Зарплату ему нереальную предлагают.
    David Young
    David Young
    22 февраля в 12:00
    Вполне возможно, но далеко не факт, что он перейдёт в клуб из Манчестера, или что у него там очень хорошо пойдёт.
    Q-J-G
    Q-J-G
    22 февраля в 12:00
    Посмотрим, чем это закончится...
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