«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе Доннаруммы

1613984386

22 февраля 2021, 11:59

Голкипер не может договориться о новом контракте с «Миланом».

Текущее соглашение вратаря истекает уже летом, однако стороны не могут уладить финансовую составляющую сделки. Доннарумма хочет стать самым высокооплачиваемым голкипером мира по новому контракту.

Как сообщает источник со ссылкой на fichajes, «Манчестер Юнайтед» собирается подписать Доннарумму бесплатно в летнее трансферное окно. «Красные дьяволы» рассчитывают, что итальянец заменит , который может покинуть клуб летом.