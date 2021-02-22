«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе Доннаруммы

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма не может договориться о новом контракте с «Миланом».
Текущее соглашение вратаря истекает уже летом, однако стороны не могут уладить финансовую составляющую сделки. Доннарумма хочет стать самым высокооплачиваемым голкипером мира по новому контракту.
Как сообщает источник со ссылкой на fichajes, «Манчестер Юнайтед» собирается подписать Доннарумму бесплатно в летнее трансферное окно. «Красные дьяволы» рассчитывают, что итальянец заменит Давида Де Хеа, который может покинуть клуб летом.
В сезоне 2016/2017 - единственный игрок в составе "Милана", без замен, играл максимальное количество матчей за "Милан"!
ЮВЕ также хочет пригласить в свою команду Джанлуиджи, очень хочет, во-первых, это отличный вратарь в составе ЮВЕ с перспективой на будущее, во-вторых, "ослабит" одного из своих конкурентов в Серии А.
Есть ещё один вариант, остаться в "Милане", в команде, за которую он сейчас и играет.
В общем, выбор за Джанлуиджи, "цену он себе знает", а вот, кто из претендентов имеет возможность и желание заплатить такую цену, посмотрим!
В сезоне 2016/2017 - единственный игрок в составе "Милана", без замен, играл максимальное количество матчей за "Милан"!
ЮВЕ также хочет пригласить в свою команду Джанлуиджи, очень хочет, во-первых, это отличный вратарь в составе ЮВЕ с перспективой на будущее, во-вторых, "ослабит" одного из своих конкурентов в Серии А.
Есть ещё один вариант, остаться в "Милане", в команде, за которую он сейчас и играет.
В общем, выбор за Джанлуиджи, "цену он себе знает", а вот, кто из претендентов имеет возможность и желание заплатить такую цену, посмотрим!