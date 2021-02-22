ГлавнаяНовости

Три топ-клуба претендуют на Де Хеа

22 февраля 2021, 14:24

Голкипер Давид Де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, этим летом испанец планирует уйти из МЮ. В число главных претендентов на вратаря входят «Бавария», «Ювентус» и ПСЖ.

Ранее появилась информация о том, что заменить Де Хеа в «Манчестер Юнайтед» может Джанлуиджи Доннарумма.

Все новости
СлухиМЮ поспорит с «Атлетико» за трансфер форварда «Айнтрахта» Силвы
Сегодня, 00:08 Комментарии3
СлухиПСЖ опережает «Челси» в гонке за подписание Доннаруммы
Вчера, 21:27 Комментарии4
Слухи«Тоттенхэм» готов подписать Рюдигера, если он не продлит контракт с «Челси»
Вчера, 20:45 Комментарии5
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Рафинью
Вчера, 19:22 Комментарии4
Слухи«Милан» заинтересован в трансфере нападающего «Штутгарта»
Вчера, 15:15 Комментарии5
СлухиСтало известно, за сколько «Реал» готов продать Бэйла
Вчера, 14:38 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
hoper
hoper ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
23 февраля в 17:05, ред.
да я думаю никто крест и не ставит.Но у Ромеро была сумашедшаяя жажда играть, а ДДХ наверное просто устал.Несколько сезонов он просто тащил МЮ, а теперь устал.так как сдвигов особенных нет.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответ hoper (раскрыть)
22 февраля в 21:05
Сложная ситуация. Хоть Де Хеа немного сдал после ЧМ-2018 но временами тащит, а ляпы по большей части от обороны. Сейчас смотришь на Алиссона, тоже привозит причем в простых ситуациях. Куртуа тоже нестабилен. Не думаю пока стоит ставит крест на нем. Тот же ван дер Сар вообще в позднем возрасте заиграл. У Хендерсона тоже косяки есть, против Шеффилда ошибся, в некоторых играх тоже мелкие оплошности есть. Понимаю раз вернули Дина его могут сделать основным, но надо искать запасного вратаря. Давида с его личной на скамейке не оставишь но проблема найти клуб чтобы он был основным. Но я против подписания Доннаруммы. Погба может летом уйти, если еще де Хеа уйдет неизвестно как на атмосфере в команде скажется.
ДАША Д
ДАША Д
22 февраля в 19:10
Хоть куда-нибудь его сбагрить.
juvenale
juvenale
22 февраля в 18:47
Ювентус)))да-да Ювентус подпишет эту дырку с зп Роналду))))
hoper
hoper ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
22 февраля в 18:23
Ромеро надо было оставлять.А Давида можно было бы и отпустить в таком случае
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
22 февраля в 17:17
В Баварию вряд ли, зачем он при Нойере. В Ювентусе и ПСЖ тоже вратарей хватает. А стоит ли вообще его отпускать, ради Доннаруммы точно нет и Хендерсону это не понравится. Лучше этот и следующий сезон оставить как есть.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
22 февраля в 16:34
НА Куртуа обменять в Реал и всё
ЮЗИК
ЮЗИК
22 февраля в 16:16
Поплыл вратарь
матос
матос
22 февраля в 15:56
Про интерес Баварии скорее бред , там есть киперы. Нынешнюю зп испанца по силам платить лишь ПСЖ.
A.S.A
A.S.A
22 февраля в 15:43
Рукаводство Ювентуса пристально наблюдает за ситуацией которая происходит вокруг контракта Милана и Доннарумы...так что для Юве приоритет Доннарума...
У Баварии есть Нойер, и молодой Нубель(который вполне может заменить Нойера)
ПСЖ- вот кому нужен новый вратарь, т.к Кейлор хоть и отличный кипер,но уже в возрасте...
Посмотрим в итоге где окажется
shlomo
shlomo ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
22 февраля в 15:07
Точно...упустил как то...провел три матча...просто он мне в прошлом сезоне запомнился за Шеффилд Юнайтед....спасибо, что поправили...
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus ответ shlomo (раскрыть)
22 февраля в 15:00
Чувак , Дин Хендерсон уже давно вернулся из аренды и временами выходит в основе МЮ )))
Q-J-G
Q-J-G
22 февраля в 14:55
Странно... МЮ хочет заменить Де Хеа, а на Де Хеа претендует "Бавария", ЮВЕ, ПСЖ...!!!
Было бы ещё понятно, если бы это были команды не такого "высокого" уровня...
shlomo
shlomo
22 февраля в 14:55, ред.
Ну наверное правильное решение....МЮ стоит задуматься о вратарской позиции.... слишком уж долго Де Хеа в плохой форме, чтобы называть это краткосрочным спадом....и конечно может это и не верно, но думаю, он не вернется на прежний уровень....а учитывая то, что Сульшер поддерживает вратаря и наверняка прислушивается к мнению своего бывшего товарища по команде Шмейхеля, позиции Де Хеа в любой другой ситуации наверняка остались бы непоколебимы....НО.....я не могу ничего сказать про Доннарумму, но в аренде находится 24-летний Дин Хендерсон, который провёл просто выдающийся прошлый сезон, да и в этом показывает хорошие результаты...и почему бы не он?
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
22 февраля в 14:47
В ПСЖ или Юве его
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100