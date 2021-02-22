Три топ-клуба претендуют на Де Хеа

1613993040

22 февраля 2021, 14:24

Голкипер может покинуть «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, этим летом испанец планирует уйти из МЮ . В число главных претендентов на вратаря входят «Бавария», «Ювентус» и ПСЖ .

Ранее появилась информация о том, что заменить Де Хеа в «Манчестер Юнайтед» может Джанлуиджи Доннарумма.