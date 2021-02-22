Три топ-клуба претендуют на Де Хеа

Голкипер Давид Де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед».
Как сообщается, этим летом испанец планирует уйти из МЮ. В число главных претендентов на вратаря входят «Бавария», «Ювентус» и ПСЖ.
Ранее появилась информация о том, что заменить Де Хеа в «Манчестер Юнайтед» может Джанлуиджи Доннарумма.
У Баварии есть Нойер, и молодой Нубель(который вполне может заменить Нойера)
ПСЖ- вот кому нужен новый вратарь, т.к Кейлор хоть и отличный кипер,но уже в возрасте...
Посмотрим в итоге где окажется
У Баварии есть Нойер, и молодой Нубель(который вполне может заменить Нойера)
ПСЖ- вот кому нужен новый вратарь, т.к Кейлор хоть и отличный кипер,но уже в возрасте...
Посмотрим в итоге где окажется