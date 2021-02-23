На Amazon Prime выйдет документальный фильм про «Ювентус»

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что на сервисе Amazon Prime выйдет документальный фильм под названием «Все или ничего».
Документальный фильм снимался в этом сезоне. В кино будут показаны редкие моменты закулисья, раздевалки и тренировочной площадки туринского клуба.
Ранее подобные документалки также снимались для «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Баварии».
Недавно сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд снимется в документальном фильме, который будет посвящен детской бедности в Англии.
1) Сандерленд - снимали в год вылета команды в 3-й по силе дивизион
2) Лидс - снимали в год прихода Бьелсы когда команда не смогла преодолеть плэйофф Чемпионшипа в АПЛ (и знаменитый ответный гол рот Астон Виллы)
3) Тоттенхем - снимали в год без трофеев, во время пандемии, когда "шпоры" впервые за несколько лет закончили в зоне ЛЕ, а не ЛЧ
4) Ювентус - снимают в сезоне, где Юве рискует не выиграть СериАл (впервые за годы), и вообще рискует остаться без трофеев...
Если бы не Манчестер Сити (когда они взяли все внутренние трофеи), я бы уже подумал о "проклятье Амазона" =))))
P. S. В любом случае, посмотрю с интересом на языке оригинала - любопытно хоть немного заглянуть "за кулисы" =)
1) Сандерленд - снимали в год вылета команды в 3-й по силе дивизион
2) Лидс - снимали в год прихода Бьелсы когда команда не смогла преодолеть плэйофф Чемпионшипа в АПЛ (и знаменитый ответный гол рот Астон Виллы)
3) Тоттенхем - снимали в год без трофеев, во время пандемии, когда "шпоры" впервые за несколько лет закончили в зоне ЛЕ, а не ЛЧ
4) Ювентус - снимают в сезоне, где Юве рискует не выиграть СериАл (впервые за годы), и вообще рискует остаться без трофеев...
Если бы не Манчестер Сити (когда они взяли все внутренние трофеи), я бы уже подумал о "проклятье Амазона" =))))
P. S. В любом случае, посмотрю с интересом на языке оригинала - любопытно хоть немного заглянуть "за кулисы" =)