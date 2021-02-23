На Amazon Prime выйдет документальный фильм про «Ювентус»

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23 февраля 2021, 15:28

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что на сервисе Amazon Prime выйдет документальный фильм под названием «Все или ничего».

Документальный фильм снимался в этом сезоне. В кино будут показаны редкие моменты закулисья, раздевалки и тренировочной площадки туринского клуба.

Ранее подобные документалки также снимались для «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Баварии».

Недавно сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд снимется в документальном фильме, который будет посвящен детской бедности в Англии.