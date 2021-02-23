ГлавнаяНовости

На Amazon Prime выйдет документальный фильм про «Ювентус»

23 февраля 2021, 15:28

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что на сервисе Amazon Prime выйдет документальный фильм под названием «Все или ничего».

Документальный фильм снимался в этом сезоне. В кино будут показаны редкие моменты закулисья, раздевалки и тренировочной площадки туринского клуба.

Ранее подобные документалки также снимались для «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Баварии».

Недавно сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд снимется в документальном фильме, который будет посвящен детской бедности в Англии.

Все новости
Турки получают в 20 раз больше за телеправа, чем в РПЛ. Но у российской сделки есть секрет
Сегодня, 10:24Станислав Горин в блоге Футбол и деньгиКомментарии2
Бекхэм и Disney создадут собственное шоу
Вчера, 08:31 Комментарии4
Netflix выпустит фильм про Роберто Баджо
03 марта ВидеоКомментарии4
Актёр Уилл Смит посетил тренировку «Зенита»
01 февраля ФотоКомментарии14
ЦСКА выпустил новогодний ролик с отсылками к фильму «Джентльмены удачи»
26 декабря 2020 ВидеоКомментарии10
Сёмин поделился эмоциями от участия в жюри проекта «Ледниковый период»
18 декабря 2020 ФотоКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
juvenale
juvenale ответ shlifen (раскрыть)
23 февраля в 23:29
о результатах сезона можно будет весной говорить)
dzvinka
dzvinka
23 февраля в 22:06
фильм-сказка, про те далекие временя, толи быль толи вымысел.. когда Юве брал ЛЧ)))
shlifen
shlifen ответ juvenale (раскрыть)
23 февраля в 20:11, ред.
Ну я потому и привёл пример с Сити - даже такой слабый Юве как сейчас (в сравнении с "версией Аллегри"), всё равно способен ещё и кубок выиграть и даже в чемпионате ещё не всё решено... Ну а супер-кубок Италии я бы всё же в расчёт не брал, масштаб не тот. Для условной Аталанты или Сасуолло это конечно ТРОФЕЙ, а для уровня амбиций Юве - "пилюля для неудачного сезона" или наоборот "необязательное дополнение к удачному" =)))
Я же скорее подчеркнул - что ОЧЕНЬ часто Амазон умудряется выбрать "худший/неудачный сезон за годы" для каждого клуба (Лидс нужно было брать на год позже, Тоттен на год раньше, Юве - года на 3-4 раньше), только с Сити угадали =)))
dimagas2
dimagas2
23 февраля в 19:15
    juvenale
    juvenale ответ shlifen (раскрыть)
    23 февраля в 18:35
    у Ювентуса как бы уже есть в этом году выигранный суперкубок)))+ в финал кубка вышли
    juvenale
    juvenale
    23 февраля в 18:34
    нормально раскрутка идет,уже на нетфликсе пару лет тоже есть Юве
    DXTK
    DXTK
    23 февраля в 16:38, ред.
      DXTK
      DXTK
      23 февраля в 16:37, ред.
      все или ничего.....сперли название у одноименного фильма 1974 года или ремейка 2005, а фильм с Юве надо будет называть так..... "Мафия Бессмертна".......что больше подходит итальянцам, как раз покажут как проходят договорныее матчи, как за это отправляют в лигу Б, Как можно выигрывать десятилетиями сериал и проигрывать в ЛЧ 5 финалов подряд, Из истории покажут как был выиграл первый КЕЧ 1985 году, с левого пенальти, как итальянские болелы часто провацируют других, насколько грязный и подлый футбол .....если все покажут как есть, боюсь, это будет не документальный фильм, а хроники уголовного значения получаться......... и понятно что боссы скажут создателям фильма вы понимаетет раскроете всю правду............. по этому покажут красивые моменты, может даже в стиле голивуда снимут, местами приукрасив))))))
      ДАША Д
      ДАША Д
      23 февраля в 16:01
      Скоро и про Зенит снимут.
      Bom Bom
      Bom Bom
      23 февраля в 15:53, ред.
      Несколько лет назад уже Нетфликс снимал) Теперь будет с чем сравнить. Надеюсь,
      в будущем обойдется без Дисней +
      shlifen
      shlifen
      23 февраля в 15:47
      У Амазона особый талант выбирать год в котором снимать документалки про футбольные клубы:
      1) Сандерленд - снимали в год вылета команды в 3-й по силе дивизион
      2) Лидс - снимали в год прихода Бьелсы когда команда не смогла преодолеть плэйофф Чемпионшипа в АПЛ (и знаменитый ответный гол рот Астон Виллы)
      3) Тоттенхем - снимали в год без трофеев, во время пандемии, когда "шпоры" впервые за несколько лет закончили в зоне ЛЕ, а не ЛЧ
      4) Ювентус - снимают в сезоне, где Юве рискует не выиграть СериАл (впервые за годы), и вообще рискует остаться без трофеев...
      Если бы не Манчестер Сити (когда они взяли все внутренние трофеи), я бы уже подумал о "проклятье Амазона" =))))

      P. S. В любом случае, посмотрю с интересом на языке оригинала - любопытно хоть немного заглянуть "за кулисы" =)
      sv_1969
      sv_1969
      23 февраля в 15:35
      Фильм про старушку)))
      Q-J-G
      Q-J-G
      23 февраля в 15:31
      Посмотрим фильм, когда выйдет.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100