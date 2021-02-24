Губерниев — о Промесе: «Не пригодился в Европе, может, пригодится у нас»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал переход нападающего «Аякса» в «Спартак».

Безусловно, это станет усилением для лиги. Не пригодился в Европе, может быть, пригодится у нас. Это показывает всю «силу» нашего футбола. Нужно растить своих футболистов и менять структуру управления, а не покупать легионеров. Результата у «Спартака» нет. Сколько команд у нас сейчас играет в Европе? Может, «Спартак» среди них есть?

Он уже один раз играл в «Спартаке». Разве с тех пор он стал сильнее? Может быть, у него сейчас рассвет карьеры? Был бы он полезным игроком, его бы не отдавали в «Спартак». Он просто там не нужен, вот и все.