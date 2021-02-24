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Губерниев — о Промесе: «Не пригодился в Европе, может, пригодится у нас»

24 февраля 2021, 16:42

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал переход нападающего «Аякса» Квинси Промеса в «Спартак».

Безусловно, это станет усилением для лиги. Не пригодился в Европе, может быть, пригодится у нас. Это показывает всю «силу» нашего футбола. Нужно растить своих футболистов и менять структуру управления, а не покупать легионеров. Результата у «Спартака» нет. Сколько команд у нас сейчас играет в Европе? Может, «Спартак» среди них есть?

Он уже один раз играл в «Спартаке». Разве с тех пор он стал сильнее? Может быть, у него сейчас рассвет карьеры? Был бы он полезным игроком, его бы не отдавали в «Спартак». Он просто там не нужен, вот и все.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
24 февраля в 19:10, ред.
К сожалению ты так и не понял, что здесь не состязание фанатов, а попытка дать реальную оценку уровня названных тобой людей. И Влашич и , тем более Халк, конечно по уровню выше Промеса, Хотя бы потому, что Влашич - игрок стартового состава сб. Хорватии - вице чемпиона мира. Где в рейтинге Хорватия . и где Нидерланды. О Халке молчу. Это вообще рядом с Вагнером - один их двух лучших легионеров РПЛ за всю историю. С учетом моего отношения к Зениту такая оценка о многом говорит. А уровня Промеса у нас и были, и сейчас есть, например Крыховяк, Вилена, Кабелла, Вандерсон, Берг, Норманн, Шиманьски, Азмун (пожалуй повыше Промеса будет), Бариос, Д. Сантос и еще с десяток. Я думаю, что Промес, если его не посадят и он будет играть, то не затеряется.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
24 февраля в 18:48
Не вижу огромной пропасти между Хульком и Промесом в РПЛ.
Равно как между Промесом и Влашичем - оба мастера с хорошей техникой и ударом. Промес, кстати, потехничнее будет и удар у него лучше, чем у хорвата.
viv
viv
24 февраля в 18:22
В Аяксе просто избавились от балласта, да ещё который под следствием.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
24 февраля в 18:14
Смешно даже сравнивать и игру и статистику Промеса и халка. Это разные весовых категории. Фану это не понять. А я смотрю со стороны
David Young
David Young ответ Союзник противников (раскрыть)
24 февраля в 17:48
.
Parma1972
Parma1972
24 февраля в 17:41
В коим веке Губерниев говорит разумные вещи.
112910415
112910415
24 февраля в 17:41
Дмитрий Губерниев :
Больше хайпа, лайков и просмотров !
Любая тема годится !
ЮЗИК
ЮЗИК
24 февраля в 17:38
Похоже у каждого такое мнение
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
24 февраля в 17:34
Да ладно, неужели Промес слабее Влашича, Чорлуки и Халка? И в чём это выражается?
Статистика у Промеса лучше всех вышеназванных. Очень спорное утверждение.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
24 февраля в 17:32
Предлагаю посмотреть.

Промес в Аяксе с сезона 19/20.
Статистика за всё это время: 53 матча, 23 гола + 6 голевых передач, из них 4 + 1 в Лиге Чемпионов.
Откажется тренер от такого игрока? Только дурак откажется. Ден Хааг знает Промеса как облупленного, Квинси именно к нему шёл в Аякс. И тренер сейчас говорит, что Промес ему нужен.
Повторяю вопрос, причина ухода Промеса в ненужности Аяксу с такой статистикой?

А теперь почитаем интервью Губерниева :))))
Союзник противников
Союзник противников ответ mihaluch (раскрыть)
24 февраля в 17:29
...а губерниевых РАЗЪСТРЕЛЯТЪ!С последующим увольнением из пула футбольных знатоков.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
24 февраля в 17:27, ред.
Ту ты не прав. Халк приехал не потому, что не нужен был, а потому, что за него дали ОЧЕНЬ большие деньги, как и за Витселя. Влашичу было 19 лет и чтобы расти он должен был играть. Он приехал в ЦСКА за 15 млн, здесь вырос до уровня игрока стартового состава вице-чемпиона мира с. Хорватии, сейчас уедет не менее чем за 40. Так и Чорлука, его купили за очень большие деньги. Промесу до уровня всех этих ребят очень и очень далеко , тем более сейчас, когда он с ярмарки едет. Но по меркам РПЛ он игрок выше среднего уровня лиги.
Союзник противников
Союзник противников
24 февраля в 17:27, ред.
НА безрыбье и Губерниев выдающийся комментатор.Точнее :На безОзёрье и безМахарадзье...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
24 февраля в 17:23
Причина - побег от тюрьмы? Или это домыслы? Или может другая причина. Изложи , а мы оценим правдоподобность.
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
24 февраля в 17:22
Халк, Влашич, Чорлука, Витсель и прочие легионеры тоже не нужны были в Европе - от того в Россию приехали.
Губерниев жжёт )))
Futurista
Futurista
24 февраля в 17:19, ред.
Он там не нужен?)... тогда так можно сказать о любом игроке любого российского клуба...
mihaluch
mihaluch
24 февраля в 17:10
Надо менять и структуру и само управление.
drug01
drug01
24 февраля в 17:10
Каждый ждет его игру...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 февраля в 16:55
Этот без мыла хоть куда залезет)).
Petergoff
Petergoff
24 февраля в 16:50
Ну, да. В России своих уголовников мало))))
makkie
makkie
24 февраля в 16:49
"Слышал звон да не знаю, где он" - это про Губерниева.
Лучше бы свой биатлон комментировал, а то всё пытается везде сумничать, но элементарно о причинах возвращения Промеса не в курсе.
ДСА
ДСА
24 февраля в 16:43
У нас он мегазвезда.
Супервайзер
Супервайзер
24 февраля в 16:43
Губерниев, поменяй подгузники, ты плохо пахнешь! ))
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