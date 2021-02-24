Мостовой: «Шансы на возможное чемпионство „Спартака“ Промес повысит»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на известие о скором переходе нападающего «Аякса» в московский клуб.

Промес — однозначно усиление для «Спартака». Он сам понимает, что возвращается в чемпионат, где он может быть королем и одним из лучших. Там был одним из, был средненьким игроком, а здесь будет крутой. Состояние у него должно быть нормальное. Квинси должен здесь показать свой уровень. Другой вопрос, как с ним сработается тренер. Шансы на возможное чемпионство Промес, конечно, повысит. Главное, чтобы тренер разобрался, куда его ставить. Будет интересно.