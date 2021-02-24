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Мостовой: «Шансы на возможное чемпионство „Спартака“ Промес повысит»

24 февраля 2021, 16:13

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на известие о скором переходе нападающего «Аякса» Квинси Промеса в московский клуб.

Промес — однозначно усиление для «Спартака». Он сам понимает, что возвращается в чемпионат, где он может быть королем и одним из лучших. Там был одним из, был средненьким игроком, а здесь будет крутой. Состояние у него должно быть нормальное. Квинси должен здесь показать свой уровень. Другой вопрос, как с ним сработается тренер. Шансы на возможное чемпионство Промес, конечно, повысит. Главное, чтобы тренер разобрался, куда его ставить. Будет интересно.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 февраля в 18:37
шансы на яркую игру Спартака в атаке он повысит !
За адекватность
За адекватность
24 февраля в 18:34
"Шансы на возможное чемпионство Промес, конечно, повысит."
Leha-ha50
Leha-ha50
24 февраля в 18:08
Оптимистично, но нереалистично!!!
альсато
альсато
24 февраля в 17:45
ваши ШАНСЫ-поют романсы!)))))
Союзник противников
Союзник противников
24 февраля в 17:24
Где-то вдарился башкой
Александр Мостовой.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 февраля в 17:14
В "Спартаке" собирается неплохой состав, способный побороться за призовые места в чемпионате. Все-таки слабым звеном "Спартака" считаю Тедеско. Это не слабый тренер, ни в коем случае. Просто он прекрасно осознает, что будущего со "Спартаком" у него нет и явно на примете имеется место работы в Германии. А в таком состоянии рвать жилы и наигрывать революционные тактические схемы кто-бы из нас стал? Но тем не менее, всех болельщиков "Спартака" с возвращением братухи! С учетом его трансферной стоимости - 15 млн., сделку для российских реалий считаю очень даже неплохой.
oFANATo
oFANATo
24 февраля в 16:59
Как говорил Рейнгольд ....Пора спартаку забыть про чемпионство.!
makkie
makkie
24 февраля в 16:41
Я бы не говорил о чемпионстве сейчас.
Главное чтобы Промес вновь пришёлся ко двору и стал лидером в атаке - а там дальше будет видно.
cska1948
cska1948
24 февраля в 16:34
"...Состояние у него должно быть нормальное..."
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А Федун обещал его, состояние, ещё и приумножить!
Ironigor
Ironigor
24 февраля в 16:27
Насчёт шансов вы Александр по моему погорячились. В этом году их точно нет, как бы вы этого не хотели. Реалии высше предположений !!! Удачи Промесу в Спартаке, интересно будет посмотреть. Всем добра !!!
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