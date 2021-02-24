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Испанские СМИ утверждают, что сегодня Промес вылетит в Россию

24 февраля 2021, 13:55

Нападающий «Аякса» Квинси Промес сегодня вылетает в Россию, чтобы завершить свой переход в московский «Спартак».

ESPN утверждает, что голландец подпишет с «красно-белыми» контракт на 3,5 года.

Игрок готовится вылететь в Москву сегодня вечером.

Недавно директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что переговоры продолжаются.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
24 февраля в 20:14
Посмотрим на его второе пришествие...
Alhunah
Alhunah
24 февраля в 15:38
Инфа сотка
Alhunah
Alhunah
24 февраля в 15:38
В 1-55 ночи прилетит в шереметьево рейсом kl905 из амстердама
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
24 февраля в 14:52
похоже на этот раз всё-таки трансфер Промеса в Спартак состоится!!! тренер аякса Эрик Тен Хааг: Промес отличный игрок, но я принял решение его отпустить. удачи ему в России. ESPN: 8,5 млн евро трансфер, с бонусами 11,5. Душан Тадич: ( игрок сборной Сербии и десятый номер аякса) Спасибо тебе за всё Квинси, тебя нам будет не хватать. матч тв: Промес вылетел в Россию. вобщем наконец мы дождались нашего лидера, поздравляю всех красно - белых с возвращением Антохи в команду! 🔴⚪
oFANATo
oFANATo
24 февраля в 14:45
Мыльная опера продолжается , а Кубок России уже тю..тю.
berda2003
berda2003
24 февраля в 14:44
пусть пешком идёт. тогда это переход, а так болтовнёй про этого промеса задолбали.
112910415
112910415
24 февраля в 14:44
сомнений не остаётся !
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
24 февраля в 14:41
Надоела эта история,одно радует,что ждать осталось недолго...Ждем Антоху
makkie
makkie
24 февраля в 14:37
Похоже, на этот раз всё чётко!

Официальный твиттер Спартака выпустил ролик подготовки арены к матчу с Рубином, где на табло транслируют клип Промеса)
Ждём-с!
Futurista
Futurista ответ LOpp (раскрыть)
24 февраля в 14:25
Вряд ли...это привелегия для новобранцев ЦСКА...
Futurista
Futurista
24 февраля в 14:22, ред.
Испанские СМИ: Промес на аэродроме заправляет керосином самолет...
Супервайзер
Супервайзер
24 февраля в 14:22, ред.
Промес может вылететь и частным самолетом, контракт со Спартаком того стоит.
Буду крайне рад его появлению, в какой бы форме он ни находился.
Среди полной Ж. вокруг нужны хотя бы обнадеживающие новости.
David Young
David Young ответ makkie (раскрыть)
24 февраля в 14:14
Промес с Марса, Зарема с Венеры.
makkie
makkie ответ LOpp (раскрыть)
24 февраля в 14:12
Теоретически Промес может быть и в Австралии, и в Антарктиде, и на Марсе )))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 февраля в 14:10
Не очень понятно, какое дело испанцам до голландца, переходящего из голландского клуба в российский.
Если за переход, то Промес уже играл в России, адаптирован к нашей погоде и футбольной системе. Наш уровень он вполне потянет.
Опасения возникают только за его уголовщину. Не окажется ли так, что перейдя в Спартак, он присядет на скамеечку. Но не спартаковскую, а голландскую для подсудимых.
Как-нибудь бы обговорить в контракте такой вариант событий...
David Young
David Young ответ LOpp (раскрыть)
24 февраля в 14:07
.
LOpp
LOpp
24 февраля в 14:07
может Промеса посылкой по Почте России отправили?
Ironigor
Ironigor
24 февраля в 13:59
Вот же удивительно, им с Испании виднее Голландию?!! Аэропорт как на ладони и Промес в очереди стоит за билетом в Москву.
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