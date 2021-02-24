Испанские СМИ утверждают, что сегодня Промес вылетит в Россию

Нападающий «Аякса» Квинси Промес сегодня вылетает в Россию, чтобы завершить свой переход в московский «Спартак».
ESPN утверждает, что голландец подпишет с «красно-белыми» контракт на 3,5 года.
Игрок готовится вылететь в Москву сегодня вечером.
Недавно директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что переговоры продолжаются.
Если за переход, то Промес уже играл в России, адаптирован к нашей погоде и футбольной системе. Наш уровень он вполне потянет.
Опасения возникают только за его уголовщину. Не окажется ли так, что перейдя в Спартак, он присядет на скамеечку. Но не спартаковскую, а голландскую для подсудимых.
Как-нибудь бы обговорить в контракте такой вариант событий...
Если за переход, то Промес уже играл в России, адаптирован к нашей погоде и футбольной системе. Наш уровень он вполне потянет.
Опасения возникают только за его уголовщину. Не окажется ли так, что перейдя в Спартак, он присядет на скамеечку. Но не спартаковскую, а голландскую для подсудимых.
Как-нибудь бы обговорить в контракте такой вариант событий...