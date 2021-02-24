Испанские СМИ утверждают, что сегодня Промес вылетит в Россию

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24 февраля 2021, 13:55

Нападающий «Аякса» сегодня вылетает в Россию, чтобы завершить свой переход в московский «Спартак».

ESPN утверждает, что голландец подпишет с «красно-белыми» контракт на 3,5 года.

Игрок готовится вылететь в Москву сегодня вечером.

Недавно директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что переговоры продолжаются.