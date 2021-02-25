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Защитник «Урала» Герасимов назвал самую опасную атакующую связку РПЛ

25 февраля 2021, 10:15

Защитник «Урала» Алексей Герасимов рассказал о самой опасной атакующей связке в РПЛ.

Выделю связку Дзюба — Азмун. Артем больше корпусом играет, скидывает мячи, а Азмун — более разнообразный: участвует в верховой борьбе, неплохо бежит, с ним в этом плане сложнее.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 февраля в 14:24
Справедливо....
Нападающие Зенита забивают больше всех....

Раньше в каждой команде были неплохие забиваки....
Сейчас два гола забьют..в квартал...и ждут приглашения от Кристал Пэласа...))
Другие говорят страшно-забивастого парня привезли..аж из Голландии...))
Слышал он за последние 15 матчей целых 3 гола забил...но зато кому...Зволле и самому Эммену...
mortid
mortid
25 февраля в 12:10
Значит такой защитник, если "бревно" для него настолько опасно. Шёл бы ты милок играть в ПФЛ.
makkie
makkie
25 февраля в 12:03
Ой, не могу!
Урал постоянно сливает Зениту, а этот Герасимов всерьёз обсуждает самую опасную атакующую связку?
Еще бы - против Спартака выходят умирать, а с Зенитом калитку нараспахень - забивайте Дзюба с Азмуном, мы на всё согласны! )))
romario 94
romario 94
25 февраля в 11:24
Самая опасная связка ну по крайней мере для Урала-это Гинер и банк ВТБ. От шелеста купюр этих двух Урал тает и его защитнички смело раздвигают ножки
25процентный клоун
25процентный клоун
25 февраля в 11:19
И их связку и вязку бы выделил
galem72
galem72
25 февраля в 11:14
    mihaluch
    mihaluch
    25 февраля в 10:46
    Забили больше всех значит лучшие.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    25 февраля в 10:31
    Это его мнение
    нечитайло
    нечитайло
    25 февраля в 10:25
    Можно поспорить
    Q-J-G
    Q-J-G
    25 февраля в 10:15
    Пожалуй, он прав!
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