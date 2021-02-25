Защитник «Урала» Герасимов назвал самую опасную атакующую связку РПЛ

Защитник «Урала» рассказал о самой опасной атакующей связке в РПЛ .

Выделю связку Дзюба — Азмун. Артем больше корпусом играет, скидывает мячи, а Азмун — более разнообразный: участвует в верховой борьбе, неплохо бежит, с ним в этом плане сложнее.