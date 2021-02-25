Защитник «Урала» Герасимов назвал самую опасную атакующую связку РПЛ

Защитник «Урала» Алексей Герасимов рассказал о самой опасной атакующей связке в РПЛ.
Выделю связку Дзюба — Азмун. Артем больше корпусом играет, скидывает мячи, а Азмун — более разнообразный: участвует в верховой борьбе, неплохо бежит, с ним в этом плане сложнее.
Нападающие Зенита забивают больше всех....
Раньше в каждой команде были неплохие забиваки....
Сейчас два гола забьют..в квартал...и ждут приглашения от Кристал Пэласа...))
Другие говорят страшно-забивастого парня привезли..аж из Голландии...))
Слышал он за последние 15 матчей целых 3 гола забил...но зато кому...Зволле и самому Эммену...
Нападающие Зенита забивают больше всех....
Раньше в каждой команде были неплохие забиваки....
Сейчас два гола забьют..в квартал...и ждут приглашения от Кристал Пэласа...))
Другие говорят страшно-забивастого парня привезли..аж из Голландии...))
Слышал он за последние 15 матчей целых 3 гола забил...но зато кому...Зволле и самому Эммену...
Урал постоянно сливает Зениту, а этот Герасимов всерьёз обсуждает самую опасную атакующую связку?
Еще бы - против Спартака выходят умирать, а с Зенитом калитку нараспахень - забивайте Дзюба с Азмуном, мы на всё согласны! )))
Урал постоянно сливает Зениту, а этот Герасимов всерьёз обсуждает самую опасную атакующую связку?
Еще бы - против Спартака выходят умирать, а с Зенитом калитку нараспахень - забивайте Дзюба с Азмуном, мы на всё согласны! )))