В. Уткин — о вылете «Краснодара»: «Мы рыночный накопительный аппендикс»

Известный комментатор Василий Уткин отреагировал на вылет «Краснодара» из Лиги Европы.

Загреб — хорошая команда. Знает своё место. Зарабатывает на развитии игроков. Ну, в основном. Мне нравится Загреб. Я не планирую за ним следить и смотреть игры. Мне нравятся результаты. А кому они могут не понравиться? Вот как так сложилось, что из недр старой Югославии нам везут ремесленников без дальнейшей перспективы. Мы аппендикс, рыночный накопительный аппендикс. И Загреб сильнее нас. Но мы же не ставим на развитие. Мы покупаем перестарков. Грустно.