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В. Уткин — о вылете «Краснодара»: «Мы рыночный накопительный аппендикс»

26 февраля 2021, 09:48
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Известный комментатор Василий Уткин отреагировал на вылет «Краснодара» из Лиги Европы.

Загреб — хорошая команда. Знает своё место. Зарабатывает на развитии игроков. Ну, в основном. Мне нравится Загреб. Я не планирую за ним следить и смотреть игры. Мне нравятся результаты. А кому они могут не понравиться? Вот как так сложилось, что из недр старой Югославии нам везут ремесленников без дальнейшей перспективы. Мы аппендикс, рыночный накопительный аппендикс. И Загреб сильнее нас. Но мы же не ставим на развитие. Мы покупаем перестарков. Грустно.

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Все комментарии
janka bulka
janka bulka
26 февраля в 13:30
Просто есть футбольные и нефутбольные нации или страны, ведь чемпионами и призёрами становятся почти одни и те же, не зависимо от размера территории и количества населения. Даже при совке в сборной было не так много россиян.
112910415
112910415
26 февраля в 12:05
мастер образной речи
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
26 февраля в 12:02
К Уткину безразличен, но что то плохое с нашим футболом происходит. Вроде и стадионов настроили, и денег влили. А он, наш футбол стареет, ходит шагом, всем проигрывает.
И дело точно не в Дюкове. Он хозяйственник обеспечивающий решение административных задач. Чемпионат проходит, сборные всех уровней играют. Всякие комитеты наблюдают. Все при деле, а футбол катится в низ.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
26 февраля в 11:37
Многим стоит поучиться развитию клуба, структуры, футбола в целом на примере Загреба. Там действительно правильно готовят игроков, качественных, жадных до футбола и при этом сами неплохо зарабатывают.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 февраля в 11:31
Насчёт покупки шлака и перестарков я с ним согласен!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 февраля в 11:28, ред.
Загреб - конвейер...по выпуску толковых игроков...
Только за последние 3 года :
Лейпцигу продал двух игроков за 38 млн....
Ювентусу игрока за 23 млн...
Лейстеру игрока за 14,5 млн...
Наполи игрока за 13,5 млн...
Вольфсбургу игрока за 10 млн...
Динамо М и Бирмингему двух за 16,5 млн....

А сколько всего Загреб выпустил Модричей-Ловренов-Чорлук-Ковачичей-Манджукичей - и не сосчитать.....

А у нас лимит....нам некогда воспитывать....
Попал 2 раза по катящемуся мячу...имеешь паспорт - всё...подписывай жирный контракт...ты в танцах...сиди в невиданной территории комфорта...играй как хочешь...а позоры в еврокубках лишь маленький негативный момент в твоей успешной и богатой жизни...)))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
26 февраля в 10:47
Просто у них нет тренера
Ironigor
Ironigor
26 февраля в 10:36
Футбол как и весь спорт погибает.Потому что у нас вот так все делается, через дупло . Политики лезут в спортивные функционеры , а спортсмены в управление страной ( госдуму ) .
Valeriy-48
Valeriy-48
26 февраля в 10:16
Твердой походкой, от поражения к поражению, под руководством молодого и перспективного тренера, М. Мусаева, команда Краснодар движется к непонятной нам цели...
КЭТиК
КЭТиК
26 февраля в 10:11
А зарплаты в Краснодаре наверняка выше.
Cat01
Cat01
26 февраля в 10:00
Это следовало ожидать
berda2003
berda2003
26 февраля в 09:59
пока управлять, в т.ч. и футболом, будут далёкие от футбола люди, главное достоинство которых "хороший знакомый" нас не только голландия обойдёт в таблице коэффициентов...
Q-J-G
Q-J-G
26 февраля в 09:54
Василий Уткин любитель таких комментариев....
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