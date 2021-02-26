В. Уткин — о вылете «Краснодара»: «Мы рыночный накопительный аппендикс»

Известный комментатор Василий Уткин отреагировал на вылет «Краснодара» из Лиги Европы.
Загреб — хорошая команда. Знает своё место. Зарабатывает на развитии игроков. Ну, в основном. Мне нравится Загреб. Я не планирую за ним следить и смотреть игры. Мне нравятся результаты. А кому они могут не понравиться? Вот как так сложилось, что из недр старой Югославии нам везут ремесленников без дальнейшей перспективы. Мы аппендикс, рыночный накопительный аппендикс. И Загреб сильнее нас. Но мы же не ставим на развитие. Мы покупаем перестарков. Грустно.
Только за последние 3 года :
Лейпцигу продал двух игроков за 38 млн....
Ювентусу игрока за 23 млн...
Лейстеру игрока за 14,5 млн...
Наполи игрока за 13,5 млн...
Вольфсбургу игрока за 10 млн...
Динамо М и Бирмингему двух за 16,5 млн....
А сколько всего Загреб выпустил Модричей-Ловренов-Чорлук-Ковачичей-Манджукичей - и не сосчитать.....
А у нас лимит....нам некогда воспитывать....
Попал 2 раза по катящемуся мячу...имеешь паспорт - всё...подписывай жирный контракт...ты в танцах...сиди в невиданной территории комфорта...играй как хочешь...а позоры в еврокубках лишь маленький негативный момент в твоей успешной и богатой жизни...)))
Только за последние 3 года :
Лейпцигу продал двух игроков за 38 млн....
Ювентусу игрока за 23 млн...
Лейстеру игрока за 14,5 млн...
Наполи игрока за 13,5 млн...
Вольфсбургу игрока за 10 млн...
Динамо М и Бирмингему двух за 16,5 млн....
А сколько всего Загреб выпустил Модричей-Ловренов-Чорлук-Ковачичей-Манджукичей - и не сосчитать.....
А у нас лимит....нам некогда воспитывать....
Попал 2 раза по катящемуся мячу...имеешь паспорт - всё...подписывай жирный контракт...ты в танцах...сиди в невиданной территории комфорта...играй как хочешь...а позоры в еврокубках лишь маленький негативный момент в твоей успешной и богатой жизни...)))