Кавазашвили: «На два года „Спартак“ обеспечил себе атакующую мощь»

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на возвращение в клуб форварда Квинси Промеса.
Промес — сильный футболист. Никто не захочет его терять. Думаю, что вокруг него и будут строить команду. На два года «Спартак» обеспечил себе атакующую мощь. Считаю, что он самый сильный нападающий среди легионеров, которые сейчас играют в России
Но если Промес будет играть также - результативно, как играл за "Спартак", то это действительно будет - "атакующая мощь"!
Но если Промес будет играть также - результативно, как играл за "Спартак", то это действительно будет - "атакующая мощь"!