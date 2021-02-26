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Кавазашвили: «На два года „Спартак“ обеспечил себе атакующую мощь»

26 февраля 2021, 09:09

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на возвращение в клуб форварда Квинси Промеса.

Промес — сильный футболист. Никто не захочет его терять. Думаю, что вокруг него и будут строить команду. На два года «Спартак» обеспечил себе атакующую мощь. Считаю, что он самый сильный нападающий среди легионеров, которые сейчас играют в России

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
26 февраля в 17:16
Неужели Кавазашвили дожив до таких лет до сих пор не понял, что над таким заявлениями уже смеются?
Промес решение всех проблем? Да у Спартака даже тренера нету (Тедеско о доме думает и отбывает срок). О каком атакующем футболе речь вообще? Просьба уточнить! За последние годы можно привести несколько интервью а-ля Кавазашвили, где говориться о "новом Спартаке" о "возвращении "спартаковского" стиля и духа" о "наступающей гегемонии Спартака на долгие годы", о "лучшем нападении в РПЛ", о "возрождении Спартака", но вот беда после пару через пару игр слышатся в основном мат и оскорбления в сторону команды.
Вы хотя бы посмотрите. что в ближайших матчах будет, а потом говорите. Хотя в случае провала Промеса будет примерно следующее: "Виноват Тедеско со своим безразличием, игроки подобраны низкого уровня, в следующем сезоне будет строится команда под Промеса, а вот тогда мы всем покажем". Наверное Промес ещё и тренера будет выбирать!
Остапчук 67
Остапчук 67
26 февраля в 12:02, ред.
Это ещё вилами по воде писано
Futurista
Futurista
26 февраля в 11:41, ред.
Чтобы убедить скептиков вероятно в первой же игре Промес должен оформить покер?)...ну да ну да...все новобранцы так и начинают в других командах РПЛ)...Малком...Гаич...
Romkurch
Romkurch
26 февраля в 09:27
Спартак играет в оборонительный футбол, ему атакующая мощь ни к чему.
Kaguzuti
Kaguzuti
26 февраля в 09:25
Смешно сказал.
Q-J-G
Q-J-G
26 февраля в 09:25, ред.
Давайте, всё-таки, дождёмся первой официальной игры "Спартака" в составе которого будет играть Квинси Промес, и посмотрим в игре на - "мощь". Иногда второе пришествие, кардинально отличается от первого... Не будем "бежать впереди паровоза"....

Но если Промес будет играть также - результативно, как играл за "Спартак", то это действительно будет - "атакующая мощь"!
shlomo
shlomo
26 февраля в 09:11
Слишком много авансов и дифирамбов....посмотрим его в игре, далее будем говорить...
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