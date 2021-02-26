Кавазашвили: «На два года „Спартак“ обеспечил себе атакующую мощь»

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на возвращение в клуб форварда .

Промес — сильный футболист. Никто не захочет его терять. Думаю, что вокруг него и будут строить команду. На два года «Спартак» обеспечил себе атакующую мощь. Считаю, что он самый сильный нападающий среди легионеров, которые сейчас играют в России