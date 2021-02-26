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Балахнин: «„Зенит“ провёл плохой матч с „Арсеналом“»

26 февраля 2021, 09:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин дал комментарий накануне матча против «Зенита» в РПЛ.

«Зенит» провел плохой матч с «Арсеналом», но состав у команды не был оптимальным, поэтому пока не ясно, в какой форме питерцы. «Ростов» неважно провел ряд контрольных встреч, включая игру с «Локомотивом» (0:3). И поражение от «Ахмата» тревожит, особенно если вспоминать, как нехорошо команда проводила концовки прошлых двух сезонов. Но здесь ничего не поделаешь, трудно давать стабильный результат, когда постоянно меняешь состав. Ведь не зря говорят, что сильную команду строят по три года. А ростовчанам приходится продавать футболистов, чтобы обеспечить себе бюджет.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ jobss (раскрыть)
26 февраля в 18:47
Спасибо...
112910415
112910415
26 февраля в 18:07
ничья с Ростовом их реабилитирует !
jobss
jobss ответ Jeck Denielse (раскрыть)
26 февраля в 16:25
продлил а пол года
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 февраля в 16:20, ред.
Быстро пролетели полгода...
Можно продлить Вип-статус ??
oFANATo
oFANATo
26 февраля в 14:00, ред.
Как болельщик ЦСКА жду от зенита такой же матч с Ростовом....
Валера верим.....
ДСА
ДСА
26 февраля в 12:15
Когда проиграли хорошего матча быть не может.
drug01
drug01
26 февраля в 10:02
Ждем только победы
mihaluch
mihaluch
26 февраля в 09:53
Зенит в этом матче вообще забыл про ворота.
Аксинья
Аксинья ответ Romkurch (раскрыть)
26 февраля в 09:49
Верно сказано...Для Зенита и его болел Кубок как Трофей был нужен до игры с Арсеналом, а потом как всегда стал ненужной посудиной...
STVA 1
STVA 1
26 февраля в 09:36
Никакой Зенит матч провел
Остапчук 67
Остапчук 67
26 февраля в 09:28
Да он просто облажался
Romkurch
Romkurch
26 февраля в 09:27
А кому нужен был этот матч?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 февраля в 09:25
Ну если и Ростов не обыграют,тогда не знаю!
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