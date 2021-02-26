Балахнин: «„Зенит“ провёл плохой матч с „Арсеналом“»

Бывший главный тренер «Ростова» дал комментарий накануне матча против «Зенита» в РПЛ .

«Зенит» провел плохой матч с «Арсеналом», но состав у команды не был оптимальным, поэтому пока не ясно, в какой форме питерцы. «Ростов» неважно провел ряд контрольных встреч, включая игру с «Локомотивом» (0:3). И поражение от «Ахмата» тревожит, особенно если вспоминать, как нехорошо команда проводила концовки прошлых двух сезонов. Но здесь ничего не поделаешь, трудно давать стабильный результат, когда постоянно меняешь состав. Ведь не зря говорят, что сильную команду строят по три года. А ростовчанам приходится продавать футболистов, чтобы обеспечить себе бюджет.