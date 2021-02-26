Кузнецов — о «Тамбове»: «Надо было сниматься и не смешить народ»

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на финансовые проблемы «Тамбова».
Меня удивляют трансферы «Тамбова», который набирает игроков, кому не лень. Это смех над городом, над нашим футболом. Так нельзя! Если перед началом сезона понимали, что могут быть проблемы, то надо было сниматься и не смешить народ. Игроки трудятся, работают и должны приносить деньги в семью, а их нет по полгода. Раз они отработали, то должны сразу получать, а не потом когда-то.
Надо обвинять не "Тамбов" - по поводу сниматься и не смешить народ...
А тех, кто предоставил "Тамбову" лицензию для участия в РПЛ сезона 2020/2021 несмотря на финансовые проблемы, на проблемы со стадионом... Как команда, имеющая такие серьёзные проблемы, прошла лицензирование?! Вот уж кто смешит народ, так это те, кто предоставили лицензию "Тамбову" Ну а кто это, это всем общеизвестно...
Надо обвинять не "Тамбов" - по поводу сниматься и не смешить народ...
А тех, кто предоставил "Тамбову" лицензию для участия в РПЛ сезона 2020/2021 несмотря на финансовые проблемы, на проблемы со стадионом... Как команда, имеющая такие серьёзные проблемы, прошла лицензирование?! Вот уж кто смешит народ, так это те, кто предоставили лицензию "Тамбову" Ну а кто это, это всем общеизвестно...
В стране...где недр больше чем в остальных 55-ти странах Европы нет денег на команду высшей Лиги...))
Даже покупая любую электронную безделушку тебе предлагают на неё дополнительную гарантию....
А у РФС нет ни гарантий ни страховки на то что команда может не доиграть чемп по финансовым причинам...
Зачем они там тогда в РФС и РПЛ сидят ???
Одни симпозиумы,комиссии,заседания,пленумы и собрания...)))
Или структура устроена таким образом что бюджет Лиги и Союза уже "освоен" до его утверждения ???...))))
В стране...где недр больше чем в остальных 55-ти странах Европы нет денег на команду высшей Лиги...))
Даже покупая любую электронную безделушку тебе предлагают на неё дополнительную гарантию....
А у РФС нет ни гарантий ни страховки на то что команда может не доиграть чемп по финансовым причинам...
Зачем они там тогда в РФС и РПЛ сидят ???
Одни симпозиумы,комиссии,заседания,пленумы и собрания...)))
Или структура устроена таким образом что бюджет Лиги и Союза уже "освоен" до его утверждения ???...))))