Кузнецов — о «Тамбове»: «Надо было сниматься и не смешить народ»

Бывший капитан ЦСКА отреагировал на финансовые проблемы «Тамбова».

Меня удивляют трансферы «Тамбова», который набирает игроков, кому не лень. Это смех над городом, над нашим футболом. Так нельзя! Если перед началом сезона понимали, что могут быть проблемы, то надо было сниматься и не смешить народ. Игроки трудятся, работают и должны приносить деньги в семью, а их нет по полгода. Раз они отработали, то должны сразу получать, а не потом когда-то.