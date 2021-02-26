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Кузнецов — о «Тамбове»: «Надо было сниматься и не смешить народ»

26 февраля 2021, 09:17

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на финансовые проблемы «Тамбова».

Меня удивляют трансферы «Тамбова», который набирает игроков, кому не лень. Это смех над городом, над нашим футболом. Так нельзя! Если перед началом сезона понимали, что могут быть проблемы, то надо было сниматься и не смешить народ. Игроки трудятся, работают и должны приносить деньги в семью, а их нет по полгода. Раз они отработали, то должны сразу получать, а не потом когда-то.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
26 февраля в 19:14
не в деньгах счастье !
сканер
сканер
26 февраля в 17:46
Ох,зря он это сказал!Теперь Тамбов разозлится и порвет Ротор)))
VAN ARM
VAN ARM
26 февраля в 14:20
ну уж нет))пусть идут до конца))
димон 37
димон 37 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
26 февраля в 13:02
    Caniggia
    Caniggia
    26 февраля в 12:37, ред.
    Глубоко уверен, что Тамбов "спасли" ради личных финансовых интересов определённого узкого круга лиц, в преступных схемах которого присутствовал ФК Тамбов. Никогда не поверю в сказки, что Тамбов вытащили и вломили в него пол лярда рублей, из-за большой любви к футболу, к РФС и РПЛ и уж, тем более из-за недопустимого имиджевого и репутационного ущерба, который бы нанесла "смерть" команды Тамбов. И тем, кто проворачивает огромные грязные деньги в своих коррупционных около спортивных схемах, уж на честь и престиж российского футбола им точно глубоко плевать и растереть.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    26 февраля в 12:28
    У нас куда не глянь смешно
    13 RUS
    13 RUS
    26 февраля в 12:21
    Тамбов не причем, причастные те кто лицензии давал и прикрывает попу в настоящее время, выдавая цирк пуще прежнего
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    26 февраля в 12:17
    Вообще абсурд....
    В стране...где недр больше чем в остальных 55-ти странах Европы нет денег на команду высшей Лиги...))
    Даже покупая любую электронную безделушку тебе предлагают на неё дополнительную гарантию....
    А у РФС нет ни гарантий ни страховки на то что команда может не доиграть чемп по финансовым причинам...
    Зачем они там тогда в РФС и РПЛ сидят ???
    Одни симпозиумы,комиссии,заседания,пленумы и собрания...)))
    Или структура устроена таким образом что бюджет Лиги и Союза уже "освоен" до его утверждения ???...))))
    cska1948
    cska1948 ответ SHMEL (раскрыть)
    26 февраля в 11:37
    Так и я про спасение Тамбова ТОЛЬКО в этом сезоне! В отличии от нас с вами, у чиновников о своей репутации совсем иное мнение. Поэтому для них важно, чтобы Тамбов хоть как, но доковылял до окончания чемпионата.
    SHMEL
    SHMEL ответ cska1948 (раскрыть)
    26 февраля в 11:31
    Про какую репутацию речь? Откуда она у них? Я, если внимательней прочитать, писал не о масштабном спасении Тамбова, а о спасении " для дальнейшего участия в ЧЕМПИОНАТЕ". Это и так всем ясно, что они не будут в него вбухивать сотни лямов годами.
    cska1948
    cska1948 ответ SHMEL (раскрыть)
    26 февраля в 11:26
    Чиновник РФС и РПЛ спасали не Тамбов, а свою репутацию! Им главное, чтобы Тамбов всеми правдами и неправдами доиграл сезон. А по окончании сезона они про Тамбов и не вспомнят!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    26 февраля в 11:24, ред.
    Пока дюканы будут править , так и будет. Уже опустили наш футбол в европе ниже плинтуса. Скоро восьмые будем. Люди не компетентные рулят всем нашим футбольным хозяйством.
    Я считаю это П О З О Р и издевательство над всеми болельщиками нашей Страны.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    26 февраля в 11:12
    Полностью поддерживаю. Зачем эти мучения Тамбову, да и всем нам тоже? У команды нет стадиона, нет своих зрителей (немногие поедут на "домашку" в Саранск), нет денег и зарплаты. Игроки не бывают дома, постоянные разъезды. Которые, кстати, тоже не дёшевы.Так кому это нужно? Нашим рукоЙводителям, которые накосячили с лицензированием, а теперь тянут команду доиграть сезон. Точнее, домучиться.
    Надо было закрыть эту позорную страницу, назначив технарь на весь второй круг, а собранные деньги пустить на погашение зарплаты футболистам...
    SHMEL
    SHMEL
    26 февраля в 11:11
    Согласен с Кузнецовым в том, что не нужно было спасать Тамбов для дальнейшего участия в чемпионате, а просто выплатить задолженности и привлечь к уголовной ответственности виновных в сложившейся ситуации, причем как со стороны клуба, области, так и РФС.
    ДАША Д
    ДАША Д
    26 февраля в 10:12
    Будет смешно, если и этим новичкам ничего не заплатят.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry ответ Q-J-G (раскрыть)
    26 февраля в 09:57
    Тихо, тихо. Об этом не принято говорить вслух
    Q-J-G
    Q-J-G
    26 февраля в 09:50, ред.
    Обвинение Д.Кузнецова не по "адресу".
    Надо обвинять не "Тамбов" - по поводу сниматься и не смешить народ...

    А тех, кто предоставил "Тамбову" лицензию для участия в РПЛ сезона 2020/2021 несмотря на финансовые проблемы, на проблемы со стадионом... Как команда, имеющая такие серьёзные проблемы, прошла лицензирование?! Вот уж кто смешит народ, так это те, кто предоставили лицензию "Тамбову" Ну а кто это, это всем общеизвестно...
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    26 февраля в 09:26
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      26 февраля в 09:19
      Как их допустили?
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