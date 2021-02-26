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Крал вернулся к тренировкам со «Спартаком»

26 февраля 2021, 16:43

Хавбек «Спартака» Алекс Крал восстановился после травмы.

22-летний футболист сегодня вернулся к тренировкам в общей группе.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
26 февраля в 18:42
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    26 февраля в 17:32
    За своими Дзагоевыми и Фуксами следите лучше.
    На моей памяти это первая травма Крала в Спартаке - да и всего на один матч, как выяснилось. Здоровьем его природа не обидела!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    26 февраля в 17:27
    Крале здоровья и больше не ломаться. А то в АПЛ не возьмут, там крепкие мужики нужны,
    1bear
    1bear
    26 февраля в 16:49
    футболист достойный уважения,здоровья ему!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    26 февраля в 16:48
    Значит не продадут...
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