Крал вернулся к тренировкам со «Спартаком»

Хавбек «Спартака» Алекс Крал восстановился после травмы.
22-летний футболист сегодня вернулся к тренировкам в общей группе.
Алекс Крал сегодня приступил к тренировкам после небольшого повреждения 🤩— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 26, 2021
Рады видеть, @alexkralcz! 🇨🇿 pic.twitter.com/NEYlt4Gp5w
На моей памяти это первая травма Крала в Спартаке - да и всего на один матч, как выяснилось. Здоровьем его природа не обидела!
На моей памяти это первая травма Крала в Спартаке - да и всего на один матч, как выяснилось. Здоровьем его природа не обидела!