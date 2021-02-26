ГлавнаяНовости

Первушин: «Будем продолжать бороться за сохранение прописки в РПЛ»

26 февраля 2021, 19:09

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал о комплектации состава команды на вторую половину сезона РПЛ.

Мы в процессе комплектования, после кубковой игры у нас было четыре дня, чтобы кого-то заявить. Поэтому занимались этим. Провели три тренировки, ребята познакомились друг с другом. Еще не доехала к нам пара новичков, которые присоединятся в понедельник. Команду собрали, теперь этим составом будем продолжать бороться за сохранение прописки в РПЛ. В матче с «Ротором» хочется, чтобы новички проявили себя, а ребята, которые выходили с «Локомотивом», дали нам понимание, что мы находимся на правильном пути.

Все новости
СлухиНиколич не хочет отпускать Жемалетдинова
Сегодня, 15:45 Комментарии5
Корнеев рассказал, что Дибала мог перейти в «Зенит»
Сегодня, 13:41 Комментарии6
Агент: «Рами любит Россию. Мы готовы рассмотреть хорошее предложение»
Сегодня, 02:17 Комментарии10
Слухи«Сан-Паулу» хотел арендовать Дриусси у «Зенита». Игрок хочет дождаться лета
04 марта Комментарии9
Ойонго возвращается в «Монпелье». Он сыграл 12 минут за «Краснодар»
04 марта Комментарии28
СлухиКаборе интересуются турецкие клубы
03 марта Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
26 февраля в 20:57
говорит правильно ...
а результата достичь невозможно
mihaluch
mihaluch
26 февраля в 20:09
Всё равно Тамбову не сохранить места.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 февраля в 19:59
Сегодня с Ротором увидим ваше желание и возможности!
КЭТиК
КЭТиК
26 февраля в 19:38
    shlomo
    shlomo
    26 февраля в 19:19, ред.
    О какой прописке в РПЛ идет разговор????....ну поставьте реальную цель, просто доиграть сезон до конца и хоть как то бороться в каждом матче...команда, собранная из того, что кому то не гоже, а тут пойдет, это не команда....а учитывая все финансовые передряги и прочие непонятки, которыми пестрили новости перерыва, то очень сомнительно, что все же Тамбов доиграет этот сезон (если конечно чтобы не было позора и разговоров в ФИФА будут каждый месяц выделяться ресурсы)....ладно будем теперь посмотреть на "новую" команду...удачи игрокам и тренеру я конечно же пожелаю !
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    26 февраля в 19:15
    ПОСМОТРИМ, ЧТО ПОЛУЧИТСЯ ИЗ ЭТОЙ ЗАТЕИ...
    beefs
    beefs
    26 февраля в 19:09
    желание есть, теперь давай игру...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100