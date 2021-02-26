Первушин: «Будем продолжать бороться за сохранение прописки в РПЛ»

Главный тренер «Тамбова» рассказал о комплектации состава команды на вторую половину сезона РПЛ .

Мы в процессе комплектования, после кубковой игры у нас было четыре дня, чтобы кого-то заявить. Поэтому занимались этим. Провели три тренировки, ребята познакомились друг с другом. Еще не доехала к нам пара новичков, которые присоединятся в понедельник. Команду собрали, теперь этим составом будем продолжать бороться за сохранение прописки в РПЛ . В матче с «Ротором» хочется, чтобы новички проявили себя, а ребята, которые выходили с «Локомотивом», дали нам понимание, что мы находимся на правильном пути.