Плеймейкер «Спартака» собрался в «Динамо». Футболист хочет играть в основе и прибавку к зарплате

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сегодня, 20:30

Трансферная молния последнего дня зимнего окна в РПЛ .

Зарплата Бакаева отпугнула АЕК , но устроит «Динамо»

Каррера интересовался арендой атакующего хавбека «Спартака», когда работал в Греции, но АЕК отпугнула зарплата футболиста. Для тамошней лиги 600 тысяч евро плюс бонусы, которые платят Зелимхану «красно-белые» — большие деньги.

Одновременно для московского клуба и в целом РПЛ это средний контракт. У Зобнина оклад в районе 3.2 млн евро, как утверждают открытые источники. Соболеву и Жиго платят почти по 2 млн с учетом бонусов. Умяров, как и Рассказову раньше – по 800 тысяч.

Бакаев потерял твердое место в основе, но недавно был основным плеймейкером «Спартака». И понятно, почему у него контракт, словно у игрока второго состава. Зелимхан – воспитанник клуба, и когда продлевал соглашение три года назад, то ему был всего 21 год.

Заиграл Бакаев позже после успешной аренды в Туле. Так что 600 тысяч евро, не считая бонусов – адекватные деньги для юного воспитанника. Но не для игрока первого состава, ведь Гус Тиль, что не смог вытеснить Зелимхана из основы, получал 3 млн евро. Вот и причина для непонимания.

«Спартаку» придется расстаться с рядом футболистов

Надеются выручить хоть что-то за Тиля. Педро Роша исключен из заявки на РПЛ , ведь нет места для легионера после трансфера Промеса. А вот за Квинси надо чем-то заплатить, вписавшись в жесткие правила УЕФА на фоне падения доходов в дни матчей.

Продажа Бакаева, как позже Крала и Понсе – рабочие варианты. Алекс уедет в АПЛ , Эсекьель заинтересует испанцев и итальянцев, если Соболев, Ларссон и Промес сформируют тройку атаки при новой схеме. А вот Бакаев прямо сейчас оказался лишним в атакующей обойме.

И если его брата «Рубин» увел за 300 тысяч евро, то за Зелимхана попросят больше. «Спартак» не может долго тянуть, к концу года трансферная стоимость игрока начнет падать. Особенно если речь будет о футболисте ротации, что сидит на скамейке, а если выходит – не показывает былой футбол.

Осень, невзирая на 5 ассистов в РПЛ , Бакаеву не удалась. Но и место справа в полузащите ему никто не гарантировал с проходом Промеса, что может сыграть на любом из флангов, как и Ларссон, которому важно подстроиться под новую модель, как одному из лидеров атаки.

Рынок оценивает молодого атакующего россиянина в 7.5 млн евро – больше деньги. Но не исключено, что для внутреннего покупателя «Спартак» заломит большую цену. Говорят о 12 млн евро, что позволит Бакаеву войти в пятерку самых дорогих внутренних трансферов россиян в РПЛ .

У «Динамо» есть связи с представителем футболиста

Дела Бакаева вел отец, но Гурцкая заявил, что футболистом занялся Агузаров. Любимый юрист Василия Уткина давным-давно сопровождал контракт Черчесова с «Динамо». Не так давно пытался устроить Дзюбу в «Тоттенхэм» и сообщал, что у Моуриньо была «конкретная заинтересованность».

А когда появилась информация, что Бакаев недоволен зарплатой в «Спартаке», то сразу стало понятно – в деле агенты. Сейчас еще «Краснодару» надо присматривать за Сулеймановым. Тот же Агузаров сообщал, что Шапи интересовались в Италии. Но тот трансфер не состоялся.

У «Спартака» же есть заинтересованность в переходе Бакаева в «Динамо». Другой вопрос: а зачем человек, что не закрепился в основе «красно-белых», их соседям за большие деньги? С другой стороны, Агузаров умеет выбить миллионы евро из клуба, что покупает контракт его клиента.

Например, Игнатьев обошелся «Рубину» в 7 млн евро. Другое дело, что Сулейманова, Бакаева и Ивана объединяет отсутствие стабильности. В «Динамо» Бакаеву повысят зарплату где-то до 1.5 млн евро, но Шварц не сможет дать гарантий по игровой практике, если футболист будет не в форме.

12 млн евро – огромные деньги, но могут сторговаться

Только Кокорин дважды – когда уходил и возвращался в «Динамо» за одинаковую сумму, и Игорь Денисов – когда уходил в «Анжи» и оказался в том же московском клубе, обходились командам РПЛ дороже 12 млн евро из россиян. Дальше идет Бухаров за такие деньги и Жирков за 11 млн евро.

Как видите, «Динамо» — авторы рекордов по трансферам россиян внутри РПЛ . На их счету также переходы Кержакова, Габулова и Ионова, все дороже 5 млн евро. Если заплатят за Бакаева 12 млн евро – поставят на крайний риск, это намного выше оценочной рыночной стоимости игрока.

Причем футболиста, чей контракт истечет через полтора года. Тем более, лимит не давит на «Динамо». У них отличная школа, раздают фланговых игроков в аренду. Двух отправили в «Тамбов», причем оба как раз умеют играть на самой удобной, по словам самого Бакаева, позиции трансферной цели – справа в атаке.

Там же у «Динамо» Н'Жие и Липовой, если не считать универсализм Лесового или Шиманськи, что теоретически поддержат и правый край атаки. Но Бакаев – молодой российский футболист. Смущает только цена и уровень формы осенью, к нему хватало вопросов.

Но ведь немца Филиппа брали за большие деньги и тоже не на пике формы – играл за «Боруссию» Д мало. Так что сделка по Зелимхану со «Спартаком» не выбивается из общей традиции, а поскольку это еще и возможность уколоть врага, то желание заполучить хавбека растет.

Очевидно, что «Спартак» не откажется от расставания, раз в кубковом дерби справа видели Зобнина. Понятно, что у «Динамо» найдется 7-8 млн евро, ведь того же Филиппа следующим летом после игры за «Вольфсбург» попробуют отдать хоть за какие-то деньги, вот и получат средства для траншей в «Спартак».

Зелимхану не стоит сидеть в запасе перед Евро-2020

Бакаеву точно ищут новую команду, а «Динамо» упоминают не впервые, как и фактор зарплаты. Российский футболист с 6 матчами за первую сборную и 5 ассистами в плохом сезоне хочет получать хотя бы столько, как Аяз Гулиев, чей след из основы «Спартака» давно простыл.

Но выгодно ли «красно-белым» усиливать конкурента? Тут не история Ташаева, что пошел за деньгами в «Спартак» и проиграл, оказался во втором составе. И не всякий бывший игрок «Динамо» выступает за «красно-белых» так успешно, как Зобнин, Гранат и Кокорин надолго не задержались.

Зато Паршивлюк транзитом через «Анжи» и «Ростов» оказался в «Динамо», закрепился и сыграл в дерби против «Спартака» в Кубке России. Зелимхан может стать следующим примером. С Фоминым и Моро в центре, а также тройкой Шиманськи — Бакаев и Лесовой можно создавать много моментов.

В «Динамо» для новичка есть удобная позиция на фланге. А если Шварц недоволен формой Н’Жие и убедился, что Липовой пока не тянет, то Бакаев не помешает. Теоретически можно сделать универсалом форварда Тюкавина, но и Бакаев – неплохая опция, таких игроков на рынке мало.