Мирабелли: «Я хотел подписать Обамеянга в „Милан“ и „Интер“»

Бывший спортивный директор «Милана» и «Интера» Массимо Мирабелли рассказал, что в прошлом пытался оформить трансфер , который сейчас выступает за «Арсенал».

Больше всего я сожалею о том, что я не смог подписать Обамеянга ни в «Интер», ни в «Милан». В то время он был практически никем, поскольку, когда я работал в «Интере», его выгнали из «Милана» и он оказался в «Сент-Этьене».

Тогда его можно было купить очень дешево, но я не смог убедить свою бывшую команду подписать его. Затем я работал в «Милане» и попробовал оформить его трансфер еще раз, а также говорил с самим Обамеянгом, который тогда перебрался в «Боруссию» Дортмунд. Однако из этого ничего не вышло.