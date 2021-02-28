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Мирабелли: «Я хотел подписать Обамеянга в „Милан“ и „Интер“»

28 февраля 2021, 14:55

Бывший спортивный директор «Милана» и «Интера» Массимо Мирабелли рассказал, что в прошлом пытался оформить трансфер Пьера-Эмерика Обамеянга, который сейчас выступает за «Арсенал».

Больше всего я сожалею о том, что я не смог подписать Обамеянга ни в «Интер», ни в «Милан». В то время он был практически никем, поскольку, когда я работал в «Интере», его выгнали из «Милана» и он оказался в «Сент-Этьене».

Тогда его можно было купить очень дешево, но я не смог убедить свою бывшую команду подписать его. Затем я работал в «Милане» и попробовал оформить его трансфер еще раз, а также говорил с самим Обамеянгом, который тогда перебрался в «Боруссию» Дортмунд. Однако из этого ничего не вышло.

Ранее Мирабелли рассказал, что хотел подписать в «Милан» Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
28 февраля в 15:05
Хорошо когда получается задуманное. Удачи
R0100V
R0100V
28 февраля в 15:05
Значит не обладал даром убеждения
drug01
drug01
28 февраля в 15:05
Желание хорошее удачи
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