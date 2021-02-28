«Манчестер Сити» планирует приобрести форварда «Реала Сосьедад»

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28 февраля 2021, 18:09

«Манчестер Сити» следит за прогрессом нападающего «Реала Сосьедад» , сообщает Goal со ссылкой на The Mirror.

По информации источника, в трансфере 21-летнего форварда заинтересован главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола. Исак перешел в «Сосьедад» из дортмундской «Боруссии» за 6 миллионов фунтов в 2019 году.

Отмечается, что дортмундцы имеют право обратного выкупа Исака за 25 миллионов фунтов, но сам футболист не хочет возвращаться в Германию, что дает возможность «Сити» работать над трансфером.