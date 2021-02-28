Моуриньо: «Я очень рад за Бэйла, команде нужен его талант»

Главный тренер «Тоттенхэма» оценил игру вингера команды Гарета Бэйла в матче АПЛ против «Бернли» (4:0). Валлиец оформил 2 гола и 1 ассист в этой встрече.

Я очень рад за него, потому что команде нужен его талант. Я рад за Бэйла потому, что он спокоен, частично игнорирует то, что про него пишут, говорят, показывают.

Я счастлив. Когда его состояние хорошее, он может показывать подобную игру. Доволен тем, как он менял темп, врывался в штрафную.