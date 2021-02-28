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Моуриньо: «Я очень рад за Бэйла, команде нужен его талант»

28 февраля 2021, 21:23
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо оценил игру вингера команды Гарета Бэйла в матче АПЛ против «Бернли» (4:0). Валлиец оформил 2 гола и 1 ассист в этой встрече.

Я очень рад за него, потому что команде нужен его талант. Я рад за Бэйла потому, что он спокоен, частично игнорирует то, что про него пишут, говорят, показывают.

Я счастлив. Когда его состояние хорошее, он может показывать подобную игру. Доволен тем, как он менял темп, врывался в штрафную.

Ранее о своей игре высказался и сам Гарет Бэйл.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Михалыч 54 (раскрыть)
28 февраля в 21:46
Добрый день.
Сухие матчи.
goalaktika
goalaktika
28 февраля в 21:44
"Возвращение блудного сына" фильм второй
Михалыч 54
Михалыч 54
28 февраля в 21:36, ред.
Добрый день! Что означает столбец С в турнирной таблице на вашем сайте?
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